Aluminium OS: Googles neues Betriebssystem für die Googlebooks zeigt sich im Hands-on (Galerie & Video)

Google hat am Dienstag die neue Produktkategorie der Googlebooks mit Gemini Intelligence vorgestellt, mit der man den Desktop erobern will. Trotz aller Teaser und Ankündigungen hat man sich noch nicht zum Betriebssystem geäußert, doch treue Leser dieses Blogs wissen natürlich sehr genau, welches System dafür zum Einsatz kommt. Jetzt gibt es einen umfangreichen Hands-on Leak zum neuen Aluminium OS.





Google hat sich bei der Ankündigung der Googlebooks mit Gemini Intelligence auf zwei Bereiche konzentriert, die vermutlich auch bei der zukünftigen Nutzung im Mittelpunkt stehen werden: Das wäre zum einen die Hardware, wir haben euch das Googlebook ausführlich vorgestellt und zum anderen die Gemini Intelligence am Desktop, die magische Funktionen an die Oberfläche bringen soll.

Vom darunterliegenden Betriebssystem war keine Rede und mit Googles Android-Wandel zum KI-System scheint es gut möglich, dass man dieses auch gar nicht mehr erwähnt und eher als Mittel zum Zweck betrachtet. Dennoch ist es natürlich relevant und bildet mit der Benutzeroberfläche die eigentliche Schnittstelle zur Verwendung. Wir gehen sehr stark davon aus, dass Google auf den neuen Laptops das ebenfalls brandneue Betriebssystem Aluminium OS einsetzen wird.

Über Aluminium OS ist in den letzten Wochen bereits einiges bekannt geworden, doch erst jetzt können wir einen echten Blick auf die Benutzeroberfläche werfen, die das Betriebssystem bieten soll. Einem Leaker ist es gelungen, einen weitgehend funktionsfähigen Build zu erhalten und diesen in einer VM-Umgebung auf einem MacBook auszuführen. Die folgenden Screenshots und das unten eingebundene Video stammen aus dieser Quelle.

















Im Hands-on Video könnt ihr zunächst die Installation des Betriebssystems sehen, anschließend die Einrichtung sowie den ersten Start der Oberfläche. Der gesamte Prozess erinnert an ChromeOS und auch die Benutzeroberfläche ist nicht weit von ChromeOS oder dem Android-Desktopmodus entfernt. Das ist keine große Überraschung, denn immerhin hat man diese über Jahre entwickelt und wird sie jetzt – wo man den großen Desktopanlauf plant – sicherlich nicht verwerfen wollen.

Viel zu sehen gibt es dementsprechend noch nicht, denn die Oberfläche ist weitgehend bekannt und es ist nichts zu sehen, dass in irgendeiner Form von Android oder ChromeOS abweichen oder gar eines der neuen intelligenten Funktionen zeigen würde. Der gesamte Gemini-Stack scheint in dieser Variante noch zu fehlen, sodass wir hier vielleicht die Open Source-Variante sehen und Google hingegen die stark erweiterte Version auf den eigenen Geräten zum Einsatz bringt.

Der Start der ersten Googlebooks ist für Herbst angekündigt. Alle Infos dazu findet ihr in den folgenden beiden Artikeln.

» Googlebook: Das ist Googles neues Betriebssystem für den Desktop – Gemini Intelligence im Zentrum (Videos)

» Googlebook: Das sind die neuen Google-Laptops für den Android-Desktop und Gemini Intelligence (Galerie)

[9to5Google]

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