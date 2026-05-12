Android: Wandel zum KI-System – Gemini Intelligence bringt KI-Agenten, Automatisierung und mehr (Galerie)

Google stellt das Betriebssystem Android für die KI-Zukunft völlig neu auf und hat jetzt angekündigt, was man schon vor einigen Wochen in Aussicht gestellt hat: Mit dem schrittweise Start der neuen Gemini Intelligence sollen große Teile des mobilen Alltags automatisiert und mit KI ausgestattet werden. Android wandelt sich vom Betriebssystem zum Intelligent System.



Android wird sich massiv verändern, das hat sich in den letzten Monaten abgezeichnet und wurde jetzt von Google angekündigt. Ich hatte hier im Blog bereits vom Ende der Android-Apps und dem massiven Android KI-Wandel berichtet und Google hat es nun offiziell gemacht. In der Ankündigung spricht man jetzt von denselben Dingen, die der Android-Chef schon vor einigen Wochen in Aussicht gestellt hatte. Android wird vom „operating system“, als das es stets eingestuft wurde, zu einem „intelligent system“.

Den großen Schritt will man aber nicht durch zahlreiche KI-Integrationen schaffen, sondern durch eine völlige Neuaufstellung rund um Gemini Intelligence. Dabei handelt es sich um einen „inneren Aufsatz“, der die KI in alle Bereiche der Plattform bringen soll – in Form von Automatisierungen, KI-Agenten, einer enormen Individualität und vielen smarten Funktionen. Hier ein schneller Überblick über all das, was in den nächsten Monaten kommen soll:

App-übergreifende Automatisierung

Gemini Intelligence übernimmt komplexe, mehrstufige Aufgaben auf dem Smartphone. Die KI kann beispielsweise Artikel aus einer Einkaufsliste direkt in den Warenkorb legen oder auf Basis eines Fotos nach bestimmten Reisen suchen. Der Rollout startet diesen Sommer für aktuelle Geräte wie das Samsung Galaxy S26 und das Google Pixel 10.









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Smarteres Surfen in Chrome

Ab Ende Juni hilft „Gemini in Chrome“ dabei, Webinhalte zusammenzufassen und zu vergleichen. Eine neue Auto-Browse-Funktion kann zudem alltägliche Aufgaben wie Terminbuchungen selbstständig ausführen.

Intelligentes Ausfüllen von Formularen

„Autofill with Google“ wird deutlich erweitert. Stimmt der Nutzer zu (Opt-in), zieht sich die KI künftig relevante Informationen aus verbundenen Apps, um auch komplexe Formulare mit einem einzigen Fingertipp auszufüllen.

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Individuelle Widgets per Textbefehl

Mit „Create My Widget“ lassen sich komplett personalisierte Widgets für den Homescreen erstellen. Nutzer können einfach beschreiben, was sie sehen möchten (z. B. einen reinen Wind- und Regen-Tracker für Radfahrer oder wöchentliche Rezeptvorschläge).

Mit „Mein Widget erstellen“ haben Sie noch mehr Möglichkeiten, Ihr Gerät individuell anzupassen. Sie können komplett eigene Widgets erstellen, indem Sie Ihre Wünsche einfach in natürlicher Sprache beschreiben. Wenn Sie beispielsweise gerne Mahlzeiten vorbereiten, bitten Sie „Mein Widget erstellen“ einfach darum, Ihnen jede Woche drei proteinreiche Rezepte für die Essensvorbereitung vorzuschlagen. Daraufhin wird ein individuelles Dashboard erstellt, das Sie direkt auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen und in der Größe anpassen können. Oder wenn Sie Radfahrer sind und sich nur für Windgeschwindigkeit und Regen interessieren, können Sie ein Wetter-Widget erstellen, das Ihnen genau diese Daten anzeigt.









Fokussiertes Design

Die Benutzeroberfläche erhält ein Update auf Basis von „Material 3 Expressive“, um mit gezielten Animationen Ablenkungen zu reduzieren und den Fokus auf die aktuellen Aufgaben zu legen.

Sprachnachrichten aufbessern mit „Rambler“

Diese neue Funktion wandelt natürlich und spontan gesprochene Gedanken – samt Füllwörtern und Korrekturen – in strukturierte, polierte Textnachrichten um. Das System versteht den Kontext und kann dabei sogar nahtlos zwischen mehreren Sprachen wechseln.

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Die Funktionen von Gemini Intelligence werden schrittweise eingeführt, beginnend mit den neuesten Samsung Galaxy- und Google Pixel-Smartphones im Laufe des Sommers und später auf weiteren Geräten. Auch Smartwatches, Android Auto, die Android XR Smart Glasses und die neuen Laptops sollen profitieren.

» Googlebook: Google bringt Gemini Intelligence auf den Desktop – völlig neue Geräteklasse kommt (Video)

[Google-Blog]

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