Gemini Omni: Googles brandneuer KI-Videogenerator zeigt sich – liefert beeindruckende Ergebnisse (Video)

Googles KI-Modell Gemini bietet eine Reihe von Tools zur Medienerstellung, die von Audio und Foto über Code und Animationen bis hin zu Video reichen. Jetzt legt man im letzten Bereich noch einmal nach und dürfte im Laufe der nächsten Tage ein neues Modell starten, das bei ersten Nutzern starke Ergebnisse vorweisen kann: Der KI-Videogenerator Gemini Omni ist Googles neuester Videogenerator für den Chat.



Google ist auch im Videobereich mit den beiden Generatoren Gemini Veo und dem darauf aufbauenden Gemini Flow sehr gut aufgestellt: Die Modelle rasen durch die Versionen und bringen mit jedem Update viele nennenswerte Verbesserungen, die längst zu einer beeindruckenden und kaum als KI-generiert erkennbaren Gesamtqualität geführt haben. Und dennoch legt man jetzt mit einem neuen Modell nach.

Erste Nutzer bekommen in diesen Tagen von Gemini das neue KI-Modell Omni für die Videogenerierung angeboten. Im Hinweis heißt es als Beschreibung lediglich folgendes:

Meet our new video generation model. Remix your videos, edit directly in chat, try a template, and more.

Basierend auf den Metadaten des neuen Generators soll dieser ein Ableger von Veo sein, wobei nicht bekannt ist, wie diese beiden Tools im Verhältnis zueinander stehen bzw. welcher der beiden Videogeneratoren in der Theorie der leistungsfähigere ist. Die von den Nutzern erstellten Videos, von denen wir euch im Folgenden zwei eingebunden haben, deuten jedenfalls nicht darauf hin, dass es sich um eine Lite-Version für Spielerei handelt. Vielleicht ist es sogar andersherum, sodass Omni das stärkere Tool sein könnte. Dafür spricht, dass erst vor wenigen Wochen der Budget-Ableger Gemini Veo 3.1 Lite gestartet ist.

Die Ergebnisse wissen zu überzeugen, wir ihr den beiden eingebundenen Medien vielleicht entnehmen könnt. Man sollte beim Lehrer nicht zu sehr auf die Hand schauen, dann ist die Illusion perfekt. Beim zweiten Video: Vielleicht geht es nur mir so, aber ich sehe vor dem geistigen Auge George Clooney mit Spaghetti und Kaffee.









Der neue KI-Videogenerator wurde bisher nur wenigen Nutzern einmalig angeboten und ist anschließend genauso schnell wieder verschwunden. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser in der erweiterten Testphase befindet und in der kommenden Woche rund um die Google I/O offiziell angekündigt werden wird. Dann werden wir auch wissen, wie sich das Modell im Vergleich zu Veo positionieren soll.

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