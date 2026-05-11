Android: Völlig neue Google-App zeigt KI-Agenten auf Smartphones – das ist COSMO (Screenshots + Infos)

Die Zukunft von Android liegt in der KI, das lässt sich ohne Glaskugel prognostizieren und wurde auch Google bereits mehrfach in Aussicht gestellt. Wie zum Beweis, ist vor wenigen Tagen eine völlig neue Google-App aufgetaucht, mit der sich KI-Agenten direkt auf dem Smartphone nutzen lassen. Zwar wurde die App innerhalb weniger Minuten wieder zurückgezogen, aber die umfangreichen Informationen zu Google COSMO sind natürlich geblieben. Wir zeigen euch die Möglichkeiten.



Google lädt zum morgen großen Android-Event, das uns auch die KI-Zukunft von Android zeigen dürfte – und diese fällt weit umfangreicher aus, als nur die Gemini-KI in diverse Apps und Oberfläche zu integrieren. Stattdessen wandelt sich Android von einem „operating system“ in ein „intelligent system“, das von tief integrierten KI-Agenten gesteuert wird. Diese sollen viele Aufgaben automatisch erledigen und haben auch das Potenzial, die Android-Apps in ihrer Bedeutung abzulösen.

Erst vor wenigen hatte ich hier im Blog berichtet, wie Android zum Betriebssystem für KI-Agenten gewandelt wird. Passend dazu ist vor wenigen Tagen die völlig neue Google-App COSMO geleakt, die für wenige Minuten im Google Play Store unter com.google.research.air.cosmo verfügbar war und viele KI-Agenten-Funktionen beschrieben hat. Die App mit einer Größe von 1,13 Gigabyte dürfte eine Demo-Anwendung sein und ist auch in diesen wenigen Minuten der Verfügbarkeit mit Screenshots und Beschreibung gespiegelt worden. Beschrieben war sie folgendermaßen:

COSMO is an experimental AI assistant application for Android devices. COSMO brings the power of artificial intelligence directly onto your device. From organizing your day to answering complex questions, COSMO works behind the scenes to simplify your life.

Es ist die Rede von einer experimentellen App, die einen KI-Assistenten auf das Smartphone bringt, der den digitalen Alltag organisiert, komplexe Fragen beantwortet und vieles vereinfachen soll. Es gibt auch jede Menge Beispielanwendungen und einige Screenshots von der App.









Die wichtigsten Funktionen der App

List Tracker: Automatically suggests keep lists to you.

Automatically suggests keep lists to you. Document Writer: If I mention needing to make a document, write a letter or summarize something, offer to make the doc for me.

If I mention needing to make a document, write a letter or summarize something, offer to make the doc for me. Calendar Event Suggester: If I am discussing plans or scheduling with someone and agree on a time, offer to schedule it on calendar.

If I am discussing plans or scheduling with someone and agree on a time, offer to schedule it on calendar. Browser Agent: Offer to automate tasks using Mariner.

Offer to automate tasks using Mariner. Add Timer: If I mention a time bound task, suggest to create a timer in the clock app.

If I mention a time bound task, suggest to create a timer in the clock app. Deep Research: If I discuss a complicated research need that requires multiple sources to answer, and where a full report could be useful, offer to complete deep research for me on the topic.

If I discuss a complicated research need that requires multiple sources to answer, and where a full report could be useful, offer to complete deep research for me on the topic. Quick Photo Lookup: If I mention a photo that I took and want to share with someone, offer to find for the photo for me so I don’t have to interrupt the conversation.

If I mention a photo that I took and want to share with someone, offer to find for the photo for me so I don’t have to interrupt the conversation. Google it: When I have a question that could be answered quickly by a web search, offer to find the answer for me.

When I have a question that could be answered quickly by a web search, offer to find the answer for me. Jargon Definitions: If I encounter complex jargon or an acronym, explain what it means to me.

If I encounter complex jargon or an acronym, explain what it means to me. Provide Insight: Offer insights and ideas to assist my curiosity when I’m seeking info or opinions.

Offer insights and ideas to assist my curiosity when I’m seeking info or opinions. People Understanding: Provide context about people.

Provide context about people. Event Understanding: Provide context about events.

Provide context about events. Recall: Show me things I’m trying to remember.

Show me things I’m trying to remember. Conversation Summary: Summarizes recently ended conversations when you change context.

Schon aus der Auflistung dieser beschriebenen Funktionen geht hervor, dass die App bzw. deren demonstrierte Funktionen den Smartphone-Alltag automatisieren soll. Man will auch die vielen kleinen Dinge von KI-Agenten erledigen lassen – von der Suche nach Informationen über den Datenzugriff bis zur Auswahl von Fotos, den Kontext von Personen und Inhalten und sehr viel mehr. Auch auf Screenshots zeigen sich diese Funktionen bereits:









Ob die App selbst solche Automatisierungen bietet oder viel eher eine Steuerzentrale für die bereits im KI-Kern von Android vorhandenen Funktionen ist, lässt sich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass die KI zum Teil noch innerhalb dieser App steckt und ab Android 18 in den AICore wandert. Dennoch wird für die Verwendung der App schon jetzt ein lokales Gemini Nano vorausgesetzt, das auf den Pixel-Smartphones schon heute einige Automatisierungen und KI-Unterstützungen bietet. Android dürfte rund um diesen Kern im Hintergrund ganz massiv umgebaut werden.

Die App wurde offensichtlich versehentlich im Google Play Store veröffentlicht und hätte wohl erst am morgigen 12. Mai das Licht der App-Welt erblicken sollen. Denn es steht das Android Show-Event vor der Tür, das den Einstieg für das wichtigste Android-Jahr überhaupt bilden soll. Vielleicht ist COSMO zukünftig so geläufig wie Gemini und wird zu einer Art Agenten-Kern im Betriebssystem. Wir dürfen gespannt sein…

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