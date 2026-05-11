Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker ohne Display kann per LED und Vibrationen informieren – alle Infos

Google hat am Donnerstag den neuen Fitnesstracker Fitbit Air vorgestellt, der sich durch ein dezentes Design als modisches Accessoire ohne Display auszeichnet. Dennoch verfügt auch dieses Gadget für den Handgelenk über eine Reihe von Mitteilungsmöglichkeiten, die in der ersten Ankündigung nicht erwähnt wurden: Der Tracker bringt eine Status-LED sowie eine haptische Benachrichtigungsmöglichkeit mit.



Der neue Fitnesstracker Google Fitbit Air zeichnet sich neben seinem schicken Band-Design vor allem dadurch aus, dass kein Display verbaut ist. Das bedeutet aber nicht, dass der Tracker nur sekundär für die Aufzeichnung von Vital- und Fitnessdaten verwendet werden kann, sondern dieser kann auch aktiv angesprochen werden und verfügt über zwei unterschiedliche Mitteilungsmöglichkeiten.

Vibrationsalarm

Der Fitnesstracker besitzt einen Vibrationsmotor, der zunächst nur dafür verwendet wird über einen per Google Health-App eingestellten Alarm zu informieren. Das kann ein einmaliger oder auch ein wiederkehrender Alarm für Fitnesszwecke sein. Die Vibration soll sanft, aber spürbar sein. Gut möglich, dass man diese Vibrationen in Zukunft auch für andere Benachrichtigungsformen oder Zwecke verwendet.

Tipp-Erkennung

Der Fitnesstracker kann erkennen, wenn der Nutzer zwei Mal mit dem Finger auf das Gerät tippt. Mit einem solchen Double-Tap lässt sich ein aktiver Alarm beenden, das Gerät lässt sich aus dem Tiefschlaf holen oder es kann die verbaute LED aktiviert werden, die in der ersten Ankündigung noch gar keine große Rolle gespielt hat. Diese LED ist auf der Seite verbaut und könnte zunächst mit einer Lautsprecher-Aussparung verwechselt werden. Klein genug, um nicht aufzufallen, aber groß genug, um bei aktiver Leuchte erkannt zu werden.

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Benachrichtigungs-LED

Diese LED lässt sich mit einem Double-Tap aufwecken und teilt anschließend für einige Sekunden folgende Stati mit: Leuchtet das Licht weiß, ist das Gerät aktiv und der Akku hat mindestens 20 Prozent. Leuchtet das Licht in roter Farbe, ist der Akkustand unter 20 Prozent und ihr solltet es recht bald aufladen. Leuchtet die LED nach dem versuchten Aufwecken nicht auf, ist das Gerät ausgeschaltet oder der Akku vollständig leer.

Wird das Gerät geladen, ist die LED dauerhaft aktiviert und teilt über die folgenden Codes den Status mit: Pulsierend weiß bedeutet, dass der Tracker geladen wird. Blinkend rot bedeutet, dass der Akku nahezu leer ist, durchgehend Rot bedeutet, dass der Akkustand sehr niedrig ist. Blinkt das Licht schnell in weißer Farbe, wird derzeit eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt.

Google wird den neuen Fitnesstracker in Kürze auf den Markt bringen und hat derzeit eine starke Vorbesteller-Aktion: Jetzt könnt ihr euch 31 Prozent Rabatt auf Fitbit Air + Gratis Sport-Armband sichern. Das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen.

[Google Support]

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