Snapseed: Großes Update für Googles kostenlose Fotobearbeitung – neue Funktionen und Oberfläche (Galerie)

Google betreibt seit vielen Jahren die kostenlose Bildbearbeitungs-App Snapseed, die lange Zeit aus der Wahrnehmung verschwunden ist und wohl nur wenige treue Nutzer mit ihren schnell erreichbaren Funktionen erreichen konnte. Jetzt wird ein sehr großes Update ausgerollt, das man auch als Neustart der App bezeichnen könnte: Es bringt neue Effekte, eine völlig neue Oberfläche und natürlich auch Aufmerksamkeit und Relevanz.



Neben der tief in Google Fotos integrierten Bildbearbeitung, die sowohl Standardbearbeitungen als auch KI-Anpassungen umfasst, betreibt Google seit vielen Jahren auch die App Snapseed. Jahrelang eher ein Einstellungskandidat, den am Ende nur noch wenige Nutzer vermisst hätten. Doch im vergangenen Jahr hat man den Neustart der App unter iOS eingeläutet und verkündet, dass dieser in Zukunft auch bei Android ankommen wird – jetzt ist es so weit.

Die App bekommt eine völlig neue Oberfläche, die sowohl das Design der App, deren Auftritt und auch die Struktur der Nutzung verändert. Grundlegend gibt es am unteren Rand jetzt die drei Bereiche „Looks“ für die schnell anwendbaren Filter, den Bereich „Tools“ für die mehr als 30 Werkzeuge zur Bearbeitung des Fotos oder Bildausschnitts sowie den Bereich „Export“ zum Speichern oder Teilen des fertigen Werkes.

Zu den Kern-Upgrades der App auf funktioneller Seite zählen die nicht-destruktive Bearbeitung der Medien und die Stapelverarbeitung für mehrere Bilder und Filter bzw. Effekte gleichzeitig. Zwar ist man damit noch nicht im Profibereich unterwegs, aber es sind wichtige Schritte auf dem Weg in eine etwas umfangreicher nutzbare Richtung. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen.

















Neue Funktionen und Filter

Man bringt eine Reihe neuer Pro-Funktionen, bei denen aber nur die Bezeichnung Pro ist – die App steht nach wie vor für alle Nutzer in vollem Umfang kostenlos zur Verfügung. Zu den Pro-Funktionen gehören die intelligente Maskierung von Bereich, die neu gestartete Snapseed Kamera und einige wichtige Update rund um die Bereiche Portrait und Film. Außerdem gibt es neue Tools für Farbe und Beleuchtung, für die HSL-Auswahl, zum Entfernen von Dunst oder das Einfügen eines Lichthofs oder Bloom-Effekt.

Das Update wird seit dem Wochenende für alle Nutzer ausgerollt und bringt die App auf die Versionsnummer 4.0. Damit zieht man sowohl in der Versionsnummer als auch weitestgehend funktionell mit der iOS-Version der App gleich. Sollten die Apps weiterentwickelt werden, dürfte man das jetzt auf beiden Plattform mehr oder weniger parallel und nicht mehr im Abstand von mehreren Monaten tun.

Die große Frage bleibt, warum Google diese App jetzt wiederbelebt. Natürlich freuen wir Nutzer uns darüber, aber ein solch umfangreicher Neustart für eine absolut kostenlos und werbefreie App – die noch dazu rein theoretisch Google Fotos mit seinen kostenpflichtigen KI-Funktionen Konkurrenz macht, wird nicht als Nebenprojekt entwickelt. Wir dürfen gespannt sein.

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