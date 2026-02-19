Snapseed Kamera: Google startet neue Kamera-App für Retrobilder in der kostenlosen Bildbearbeitung (iOS)

Über viele Jahre ist die kostenlose Bildbearbeitung Google Snapseed unter dem Radar geflogen, denn sie wurde weder in irgendeiner Form beworben noch weiterentwickelt. Das hat sich zuletzt durch größere Updates geändert und jetzt startet man eine ganz neue Funktion, die schon vor einigen Monaten erstmals getestet wurde: Mit der Snapseed Kamera bekommt die App einen eigenen Kameramodus für Retrobilder – inklusive der notwendigen Filter.



Die kostenlose Bildbearbeitung Snapseed war niemals weg, doch weil Google sie über viele Jahre nicht weiterentwickelt hat, ist sie weitgehend in Vergessenheit geraten. Zumindest unter iOS hat die App schon vor einigen Monaten wieder Fahrt aufgenommen und gar neue Filter und Oberflächen erhalten, die schon bald auch zu Android kommen sollen. Zum Abschluss des vergangenen Jahres hatte man dann sogar einen ganz neuen Modus angekündigt, mit dem die Bildbearbeitung schon vor der Aufnahme aktiv werden soll: Ein neuer Retro-Kameramodus mit passender Oberfläche und Filtern.

Der neue Kameramodus ist laut der Ankündigung der Entwickler „built around creativity, control, and your personal style“. Dieser soll es den Nutzern ermöglichen, Fotos im Retrodesign aufzunehmen – was vielleicht gerade im Zeitalter der KI-Fotos gar nicht so unpopulär sein könnte. Dabei geht es nicht unbedingt um einzelnenFilter, sondern man will den Nutzern auch das Gefühl der letzten Jahrzehnte zurückbringen – mit einer angepassten Oberfläche. Es gibt eine Reihe von Kamerafiltern (siehe die Auflistung am Ende dieses Artikels), die sich mit einer schicken Oberfläche auswechseln lassen.

Jeder Filter ändert nicht nur das Bild, sondern auch die Oberfläche der Kamera-App, sodass auf den ersten Blick die Anwendung ersichtlich ist. Das Bild selbst wird erst nach erfolgter Aufnahme entsprechend angepasst, es gibt also noch keine Live-Vorschau.









Diese Kamerafilter sind an Bord

KP1: Inspired by Kodak Portra 400

KP2: Inspired by Kodak Portra 160

KG1: Inspired by Kodak Gold 200

KE1: Inspired by Kodak E200

FS1: Inspired by Fuji Superia 200

FS2: Inspired by Fuji Superia 800

FP1: Inspired by Fuji Pro 400h

AG1: Inspired by Agfa Optima 200

AS1: Inspired by Agfa Scala 200

PD1: Inspired by Polaroid 600

TC1: Inspired by Technicolor

—

Diese neue Kamerafunktion wurde schon vor einigen Monaten für erste iOS-Nutzer der Version 3.11 ausgerollt, wobei es sich allerdings um einen Testlauf gehandelt haben soll. Erst jetzt taucht die App bei vielen Nutzern auf und dürfte somit in der breiten Verteilung sein. Ob und wann diese neue Kamera auch für Android-Nutzer ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen. Ohnehin ist es sehr interessant, welchen Plan Google mit dieser kostenlosen App verfolgt, wo man eigentlich die KI-Bildbearbeitung in Google Fotos, Gemini sowie rund um Nano Banana verfolgt. Vielleicht ist es ein tapferer Einzelkämpfer, der die App am Leben erhält – wir beobachten das weiter.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-02-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.