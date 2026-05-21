Google Docs & Gemini: Neue Live-Funktion erstellt jetzt auch umfangreiche Dokumente per KI-Prompt (Video)

In vielen Workspace-Apps ist schon vor längerer Zeit die Gemini-KI eingezogen, die es den Nutzern ermöglicht, Inhalte per Prompt zu erstellen – von Listen bis zu Dokumentvorlagen. Jetzt geht man mit dem neu angekündigten Google Docs Live den nächsten Schritt und erstellt vollständige Dokumente für die Nutzer. Selbst für Anpassungen muss man nicht mehr selbst in die Tasten greifen.



Google Docs verfügt schon seit vielen Jahren über Vorlagen und in den letzten zwei Jahren ging es vor allem darum, sich gewisse Strukturen mit der Gemini-KI aufzubauen, personalisierte Dokumentvorlagen oder auch kürzere Texte von der KI verfassen zu lassen. Jetzt startet man mit Google Docs Live einen sehr viel größeren Umfang. Die Nutzer können nicht nur einzelne Seiten oder kurze Dokumente erstellen, sondern die Ergebnisse können etliche Seiten annehmen.

Wie ihr im unten eingebundenen Video sehen könnt, spricht der Nutzer sehr lange und zählt seine Vorstellungen zum Inhalt, zur Struktur und auch zur Intention des Dokuments auf. Dazu müssen auch gar nicht alle Informationen geliefert werden, sondern es reicht die KI darauf hinzuweisen, wo diese zu finden sind – etwa in einem anderen Dokument, im Kalender oder auch in GMail. Schaut euch das Beispielvideo aus der Google I/O einfach einmal an.

Das daraus resultierende Dokument ist umfangreich und man kann wohl darauf wetten, dass der Nutzer selbst es gar nicht lesen wird. Sieht man auf den ersten Blick, dass die Struktur nicht passt, kann man diese mit nur einem Hinweis an die Gemini-KI anpassen lassen. Dasselbe gilt für Formulierungen, den grundlegenden Aufbau und alle anderen Dinge. Die KI kann das gesamte Dokument vollständig innerhalb weniger Sekunden überarbeiten.

Diese neue Funktionalität soll im Sommer für alle englischsprachigen Nutzer starten, die ein Abo bei Google AI Pro oder Google AI Ultra besitzen.

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Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.