Android 17: Neue Funktion ermöglicht Weiternutzung von Apps und Inhalten auf anderen Geräten (Videos)

Google will mit dem baldigen Start von Android 17 eine neue Funktion einführen, die die Geräte-übergreifende Nutzung von Apps und Inhalten deutlich erleichtern soll. Mit dem neuen Android Continue on sollen sich die auf einem Gerät geöffneten Apps auf einem anderen Gerät an derselben Stelle und mit den gleichen Inhalten öffnen lassen. Jetzt demonstriert man diese Funktion.



Heute Nacht hat Google die Android 17 QPR1 Beta 3 veröffentlicht und wir warten nach wie vor darauf, dass die finale Version von Android 17 in den Rollout geht. Diese dürfte es auch sein, die ab Herbst auf den ersten Googlebook-Laptops zum Einsatz kommt und Android auf eine ganz neue Geräteklasse bringen soll. Um den Umstieg so weit wie nur möglich zu erleichtern, startet man in Kürze die „Continue on“-Funktion für die Weiternutzung von Apps auf einem anderen Gerät.

Apps auf einem anderen Gerät starten

In der Taskleiste von Android 17 auf Tablets werden Apps vorgeschlagen, die zuletzt auf einem Android-Smartphone mit demselben Google-Konto geöffnet gewesen sind. Mit einem Tap auf das Icon startet die App an derselben Stelle, wie sie auf dem Smartphone verlassen worden ist. Als Beispiel zeigt man Google Docs, das direkt in dem Dokument geöffnet wird, das auf dem Smartphone begonnen worden ist oder vielleicht noch geöffnet ist. Das soll einen schnellen Übergang ermöglichen.

Aber nicht nur lokale Apps sollen auf diese Weise auf einem anderen Gerät weitergenutzt werden können, sondern auch Web-Apps. Das gilt auch in Verbindung mit einer lokalen App, die sowohl nativ als auch innerhalb eines Browsers zur Verfügung steht. Im folgenden Video könnt ihr das beispielhaft anhand von GMail sehen.









Web-Apps auf einem anderen Gerät starten

Die Web-App fungiert im Beispiel als Fallback für den Fall, dass die App auf dem anderen Gerät nicht installiert ist. Man zeigt, dass auf dem Smartphone eine bestimmte E-Mail in GMail geöffnet ist. Auf dem Tablet ist GMail allerdings in der fiktiven Variante nicht installiert oder eingerichtet, sodass die Funktion automatisch den Standardbrowser startet und dort ebenfalls die geöffnete E-Mail in GMail zeigen kann. Das setzt natürlich voraus, dass App-Entwickler entsprechende Vorkehrungen treffen und es die Apps in beiden Varianten gibt.

Manchmal bietet eine Web-Ansicht auf einem größeren Display die bessere Nutzererfahrung. Daher können Entwickler die Funktion so konfigurieren, dass sie standardmäßig auf einem größeren Display die Webversion aufruft.

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Zunächst funktioniert das nur mit Android 17 und auch nur zwischen Smartphone und Tablet. Bis zum Start der Googlebooks dürfte man das aber erweitern, sodass die Nutzer auch die am Smartphone oder Tablet gestarteten Apps am Desktop weiternutzen können.

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[Android Developers]

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