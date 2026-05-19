Android XR: Google kündigt die ersten Smart Glasses an – Audiobrillen starten in wenigen Monaten (Video)

Google arbeitet seit vielen Jahren an smarten Brillen und hat im vergangenen Jahr mit dem Start von Android XR den ersten großen Schritt in diese Gerätekategorie gemacht – und schon bald folgt der nächste. Wie erwartet, hat man endlich den Start der ersten Android XR Smart Glasses in Aussicht gestellt, der noch in diesem Jahr erfolgen soll. Gemeinsam mit hochkarätigen Partnern kommt die Audiovariante auf den Markt.



Wenn wir den damaligen Google Glass-Flop und dessen Beginn als Startpunkt nehmen, arbeitet Google seit gut eineinhalb Jahrzehnten an Smart Glasses – mit mehr als überschaubaren Erfolg. Das soll sich ändern, denn die im vergangenen Jahr gestartet Plattform Android XR soll endlich auf den ersten Smart Glasses ankommen und sich nicht mehr auf das übergroße Samsung-Headset beschränken. Wir hatten euch schon vor einigen Monaten hier im Blog die drei geplanten Smart Glasses-Typen vorgestellt und mit der Audiobrille startet noch in diesem Jahr die erste Variante.

Die Audiobrillen kommen

Bei den Audiobrillen handelt es sich um eine Smart Glasses-Variante, die zwar mit Kamera und Mikrofon sowie Touchfläche ausgestattet ist, aber selbst kein Display besitzt. Die Steuerung erfolgt per Sprachbefehl und Touch, die Rückmeldungen erfolgen entweder per Audio oder direkt auf dem verbundenen Smartphone. Aufgrund des fehlenden Displays, sind diese Brillen besonders schlank und unterscheiden sich auf den ersten Blick kaum von einer normalen Brille.

Die ersten Modelle sollen von Samsung produziert werden, das die Designs gemeinsam mit den Partnern Warby Parker und Gentle Monster entworfen hat. Es ist also jeweils eine Dreier-Kooperation für die ersten beiden smarten Brillen, die im Herbst in den USA auf den Markt kommen sollen. Schauen wir uns einmal an, was sie leisten können.









Mit einem Tap auf den Brillenbügel oder über die bekannte Sprachaufforderung „Hey Gemini“ lässt sich die dominante KI aufrufen und unter anderem für die folgenden Dinge nutzen:

Fragt nach dem, was ihr seht: Fragt nach Bewertungen zu Restaurants, an denen ihr vorbeilauft, bringt in Erfahrung, welche Wolken am Himmel stehen oder lasst euch ein verwirrendes Parkschild entziffern.

Fragt nach Bewertungen zu Restaurants, an denen ihr vorbeilauft, bringt in Erfahrung, welche Wolken am Himmel stehen oder lasst euch ein verwirrendes Parkschild entziffern. Einfache Navigation: Die Brillen erkennen Standort und Blickrichtung und geben intuitive, detaillierte Wegbeschreibungen. Gemini fügt auf Wunsch Zwischenstopps hinzu oder findet Restaurants, die zu euch passen.

Die Brillen erkennen Standort und Blickrichtung und geben intuitive, detaillierte Wegbeschreibungen. Gemini fügt auf Wunsch Zwischenstopps hinzu oder findet Restaurants, die zu euch passen. In Verbindung bleiben, ohne zu tippen: Managt Anrufe, sendet Nachrichten und lasst euch verpasste Nachrichten zusammenfassen – alles, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Oder bittet Gemini, über die kristallklaren, dezenten Over‑Ear‑Kopfhörer Musik abzuspielen, die zur Umgebung passt.

Managt Anrufe, sendet Nachrichten und lasst euch verpasste Nachrichten zusammenfassen – alles, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Oder bittet Gemini, über die kristallklaren, dezenten Over‑Ear‑Kopfhörer Musik abzuspielen, die zur Umgebung passt. Aufnehmen und bearbeiten: Mit einem einzigen Befehl könnt ihr hochwertige Fotos und Videos aufnehmen und Nano Banana gleichzeitig störende Hintergründe entfernen oder euren Bildern witzige Effekte verpassen lassen. Versucht mal: „Hey Google, mach ein Foto und setze allen lustige Hüte auf.“

Mit einem einzigen Befehl könnt ihr hochwertige Fotos und Videos aufnehmen und Nano Banana gleichzeitig störende Hintergründe entfernen oder euren Bildern witzige Effekte verpassen lassen. Versucht mal: „Hey Google, mach ein Foto und setze allen lustige Hüte auf.“ Übersetzung von gesprochener und geschriebener Sprache: Lasst euch Echtzeitübersetzungen ausgeben, die den Tonfall und die Tonhöhe der Sprechenden treffen, oder schaut einfach Speisekarten und Schilder an, um eine Übersetzung des Textes zu hören.

Lasst euch Echtzeitübersetzungen ausgeben, die den Tonfall und die Tonhöhe der Sprechenden treffen, oder schaut einfach Speisekarten und Schilder an, um eine Übersetzung des Textes zu hören. Hilfe bei Aufgaben: Gemini Intelligence erledigt mehrstufige Aufgaben im Hintergrund – etwa eure Kaffeebestellung bei Doordash, die ihr lediglich abschließend bestätigen müsst, ohne das Smartphone zu zücken.

Gemini Intelligence erledigt mehrstufige Aufgaben im Hintergrund – etwa eure Kaffeebestellung bei Doordash, die ihr lediglich abschließend bestätigen müsst, ohne das Smartphone zu zücken. Auf Apps zugreifen: Bestellt ein Uber, lernt mit Mondly eine neue Sprache und vieles mehr – alles per Sprachsteuerung über die Apps eurer Smartphones. Die Brillen sind mit Android- und iOS-Geräten kompatibel.

Laut Google ist die Zukunft intelligenter Brillen so spannend wie noch nie und man will in den nächsten Monaten viele weitere Neuigkeiten verkünden. Vor allem mit der Gemini Intelligence dürfte da wohl einiges möglich sein.

» Gemini: Großes Update bringt neues Design für alle Nutzer, neuen KI-Agenten und neuen KI-Generator (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.