Android XR: Das sind Googles neue Smart Glasses – drei unterschiedliche Produktlinien mit Gemini (Videos)

Google hat mit dem Betriebssystem Android XR sehr große Pläne, die sich schon in den nächsten Monaten in Form neuer Geräte materialisieren sollen. Gemeinsam mit einer Reihe von Partnern sollen neue Android XR Smart Glasses auf den Markt kommen, wobei man offenbar eine große Offensive plant: Für jeden Bedarf soll ein Produkt dabei sein.



Nach mehrjährigen Verzögerungen haben Samsung und Google erst vor wenigen Wochen das Samsung Galaxy XR Headset auf den Markt gebracht, das zum Abschluss des Jahres 2025 durch ein großes Android XR-Update mit neuen Funktionen versorgt wird. Das Headset ist nur der Einstieg in den Markt und wohl nicht viel mehr als ein Testballon für Android XR. Zwar konkurriert es mit anderen Headsets, aber es ist natürlich nicht für den Alltag gedacht – auch wenn es von Google mit den jüngsten Updates so positioniert wird.

Die echten Stars werden die neuen Android XR Smart Glasses sein, auf die die Nutzer seit vielen Jahren warten. Das Scheitern von Google Glass ist zwar unvergessen, liegt aber schon ewig zurück und aus dem mehrfach halb-angekündigten Pixel Glass ist bislang nichts geworden. Doch die Konkurrenz ist nicht stehengeblieben und so liegt die Messlatte mittlerweile sehr hoch – das weiß man natürlich auch bei Google.

Um möglichst alle Anforderungen zu erfüllen, die derzeit rein technisch noch zu hoch gesteckt sind, hat Google gleich drei unterschiedliche Smart Glasses-Varianten ersonnen, die in dieser Woche vorgestellt worden sind: AI Glasses, Display AI Glasses sowie die Wired XR Glasses. Bei allen Varianten handelt es sich noch um Brillen, die ganz klassisch auf der Nase getragen und nicht um den Kopf gebunden werden. Wir zeigen euch die ersten Demos:









Das sind die neuen AI Glasses

Die von Google vorgestellten AI Glasses entsprechen am ehesten dem, was sich viele Nutzer unter einer smarten Brille vorstellen würden und dürften auch preislich relativ attraktiv sein: Die smarte Brille verfügt über eine Reihe von Mikrofonen und Kameras, um die Umgebung zu erfassen und entsprechend darauf reagieren zu können. Kommuniziert wird rein per Sprachsteuerung oder Touch auf dem Brillenbügel. Die von Gemini gesteuerten Antworten gibt es nur akustisch über die angebundenen Kopfhörer auf das Ohr.

Bei den AI Glasses handelt es sich rein praktisch betrachtet um Kopfhörer mit Kamera. Denn sie haben nur wenig Technologie verbaut, die Kommunikation mit der KI läuft rein verbal ab und es lassen sich auch keine Informationen auf das Brillenglas projizieren. Dafür dürften sie energiesparend sein und vielleicht mit einer Akkuladung bei geringer Nutzung über den Tag kommen.

Das sind die neuen Display AI Glasses

Die Display AI Glasses sind ihren kleineren Brüdern sehr ähnlich, haben aber technisch einen entscheidenden Vorteil, der die zweite Nutzergruppe abholt: Es ist ein Displayglas verbaut, das zusätzliche Informationen direkt vor dem Auge des Nutzers einblenden kann. Das entspricht der damaligen Vorstellung von Smart Glasses und dürfte auch heute noch viele Menschen begeistern. Die Gemini-Steuerung verläuft sehr ähnlich, ebenfalls verbal, kann aber über die Einblendungen unterstützt werden.

Dieses Display wird natürlich auch den Preis nach oben schrauben und sicherlich die Akkulaufzeit nach unten drücken. Ist das Display hingegen nur bei einer aktiven Einblendung aktiviert, könnte es vielleicht gar nicht so massiv ins Gewicht fallen. Die Einblendungen sollen so gestaltet sein, dass der Träger sie bequem lesen kann, diese aber nicht von Außenstehenden spiegelverkehrt ebenfalls auf dem Glas gesehen werden können.









Das sind die Wired XR Glasses

Mit den Wired XR Glasses hat Google noch eine dritte Smart Glasses-Variante vorgestellt, die rein funktionell das absolute Flaggschiff darstellt, aber auch einen sehr entscheidenden Nachteil besitzt – nämlich das Kabel. Die smarte Brille ist durch ein Kabel mit einem externen Akku verbunden, sodass genügend Power für die Nutzung vorhanden ist. Denn die Brille ist rein funktionell fast dem Headset-Bereich zuzuordnen und kann über ein großes Display ganze Oberfläche vor das Auge des Nutzers projizieren.

Es ist ein Verbindungsprodukt zwischen Smart Glasses und den XR Headsets, dessen Erfolg vielleicht auch über die Zukunft der gesamten Produktkategorie mitentscheiden wird. Wenn man das Akku-Problem eines Tages lösen und auf das Kabel verzichten kann, ist das sicherlich das Top-Produkt – das aber auch seinen stolzen Preis haben dürfte.

Alle drei Smart Glasses-Varianten sollen im Laufe des Jahres von den unterschiedlichsten Partnern auf den Markt kommen und allesamt mit Android XR als Betriebssystem sowie Gemini als Herzstück angetrieben sein. Wir dürfen auf die ersten konkreten Produkte und deren Spezifikationen gespannt sein.

» Umfangreiches Hands-on mit den neuen Google Android XR Smart Glasses

