Android XR: Google zeigt neue Smart Glasses – neue XR-Brillen mit und ohne Kabel oder Display (Videos)

Google hat am Montag im Rahmen der Android Show die neuen Android XR Smart Glasses vorgestellt, die schon in wenigen Monaten in den Verkauf gehen soll. Bislang ist vieles eher theoretischer Natur, doch jetzt hat zwei neue Videos veröffentlicht, die die kommenden smarten Brillen sehr viel detaillierter vorstellen und im Einsatz zeigen.



Am Montag fand die Android Show statt (Hier geht es zum Video-Rückblick, die sich hauptsächlich um das neue Betriebssystem Android XR drehte und zeigen sollte, wie die Zukunft der Plattform und der ersten Generation der neuen Smart Glasses aussieht. Das vor wenigen Monaten vorgestellte Galaxy XR Headset ist bekanntlich nur der Einstieg in den Markt und soll von den deutlich schlankeren und daher praktikableren Smart Glasses beerbt werden.

Wir haben euch bereits die wichtigsten Neuerungen für Android XR gezeigt und auch die neuen Android XR Smart Glasses vorgestellt, die von Google und Partnern in drei unterschiedlichen Varianten veröffentlicht werden sollen: AI Glasses, Display AI Glasses sowie die Wired XR Glasses. In dieser Reihenfolge werden sie sowohl in puncto Leistung als auch Funktionsumfang und mit Sicherheit auch Preis aufsteigend verfügbar sein. Rund um die technischen Details ist hauptsächlich bekannt, dass es auf Android XR und Gemini setzen wird.

Wenige Tage nach dem Event hat Google nun einige Videos veröffentlicht, in denen die Smart Glasses etwas detaillierter zu sehen sind und in denen auch die Produktmanager bzw. Entwickler zu Wort kommen. Sicherlich sehr interessant für alle Nutzer, die sich prinzipiell für solche Smart Glasses interessieren würden.









