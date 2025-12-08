Android Show Livestream: Google lädt zum großen XR-Event – Hier könnt ihr die XR-Zukunft Live sehen (Video)

Die Android-Woche wird genauso spannend beginnen, wie sie zuletzt geendet hat: Google lädt heute Abend zur Android Show | XR Edition und damit zum wohl letzten großen Event in diesem Jahr. Man will nicht weniger als die Zukunft von Android XR zeigen und ihr könnt natürlich Live mit dabei sein. Hier findet ihr den Livestream, der ab 19:00 Uhr deutscher Zeit beginnt.



In den letzten Tagen gab es sehr viele Android-Updates und heute Abend will Google noch einmal nachlegen, um sicherlich auch die Tür in das Jahr 2026 mit der XR-Zukunft schon jetzt weit aufzustoßen. Recht überraschend hat man vor einigen Tagen ein Event angekündigt, das in der Form mehrfach pro Jahr stattfindet und stets einen Schwerpunkt hat – diesmal befindet sich dieser in den virtuellen Welten.

Google lädt zur Android Show | XR Edition, die uns die Zukunft von Android XR zeigen soll. In der Beschreibung zum Video, das gleichzeitig auch die Einladung für dieses Android-Event ist, heißt es: „Learn all about things XR across glasses, headsets and everything in between. Hear how with Gemini by your side, you are able to have a more conversational, contextual and helpful experience“. Ich denke, dass damit sehr deutlich klar wird, worum es bei diesem Event geht – was ohnehin auch schon durch das Teaservideo zu sehen ist.

Google will den aktuellen Stand rund um die VR Headsets präsentieren, um die Smart Glasses und – was vielleicht besonders spannend ist – „alles dazwischen“. Was sich dazwischen befinden soll, lässt sich nicht sagen. Außerdem wird es um wohl Android XR als Antreiber der neuen Geräte gehen sowie natürlich um die Gemini-KI, die auf den smarten Brillen und Headsets den Unterschied machen soll.









Android Show Livestream ab 19:00 Uhr

Der Livestream von der Android Show beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Ich gehe davon aus, dass es sich nicht um ein Live-Event handelt, sondern um eine Aufzeichnung mit erster Ausstrahlung ab 19:00 Uhr. Daher ist es gut möglich, dass wir wieder vorspringen und schon kurz nach 19:00 Uhr alle wichtigen Informationen erfahren können. Das lässt sich jetzt aber noch nicht sagen, zumindest die Uhrzeit ist für die größten Teile der Welt komfortabel.

Ich würde nicht davon ausgehen, dass Google ein konkretes Produkt ankündigt oder eine neue Android XR-Version. Stattdessen ist es vielleicht ein erweiterter Teaser, mit dem man der Konkurrenz – die schon in wenigen Wochen auf den Tech-Events vertreten sein wird – den Wind aus den Segeln nehmen möchte. Vielleicht ist es auch eine Roadmap-Vorschau oder ein größeres kommendes Android XR-Update, das dann zu Beginn des Jahres mit neuen Geräten bedacht werden kann. Alles Wichtige werdet ihr natürlich wie gewohnt zeitnah hier im Blog erfahren. Was wir erwarten, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

