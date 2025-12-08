Google Websuche: Zentrierte Suchergebnisse für mehr Flexibilität? Neue Variante zeigt sich (Screenshot)

Rund um die Google-Suche wird derzeit einiges umgebaut und auch viel experimentiert – allen voran aufgrund der immer tieferen Gemini-Integration in das Produkt. Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern eine zentrierte Darstellung der Suchergebnisse, die zwar nicht unbedingt außergewöhnlich erscheint, aber sicherlich auch nicht ganz zufällig getestet wird.



Die Google Websuche hat ihre klare Struktur stets bewahrt und trotz aller Veränderungen in zweieinhalb Jahrzehnten hat sich an der grundsätzlichen Auflistung nicht viel geändert. Das wird sich mit Gemini in der Websuche ändern, denn der KI-Modus kennt keine starren Grenzen mehr und aktuell befindet sich auch eine tiefere Verzahnung zwischen der KI-Übersicht und dem KI-Modus im Testlauf. Daher dürfte es schon bald eine angepasste Oberfläche für die Suchergebnisse geben.

Bei einigen Nutzern zeigt sich jetzt eine zentrierte Ansicht in der Desktopversion der Websuche. Statt wie gewohnt linksbündig, wird der gesamte Block in die Mitte verschoben. Strukturell gibt es keine Änderungen und auch die Gesamtbreite ändert sich dadurch nicht. Doch weil der KI-Modus und Gemini mit zentrierter Darstellung arbeiten – und auch die Google-Startseite seit jeher auf ein mittig positioniertes Eingabefeld setzt – erscheint es logisch.

Aktuell scheint es sich um einen Testlauf zu handeln, denn je nach genutztem Konto kann sich die Darstellung aktuell verändern. Erste Berichte gab es schon in der vergangenen Woche und aktuell scheint sich die Verbreitung zu häufen. Bei mir ist die zentrierte Darstellung bisher noch nicht angekommen und es ist auch nicht sicher, ob es tatsächlich zu einem breiten Rollout kommen wird.

Schaut euch doch einmal die Auswirkungen von Gemini 3 in der Google Websuche an, die von Google selbst mit „flexiblen Darstellungen“ angekündigt worden sind – das passt zum Testlauf.

» Google-Suche mit Gemini 3: Unglaubliche Logik, flexible Darstellungen und interaktive Elemente (Video)

» Google Jahresrückblick 2025: Das sind die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen (Infografiken)

Letzte Aktualisierung am 2025-12-08 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.