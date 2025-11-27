Google-Suche mit Gemini 3: Unglaubliche Logik, flexible Darstellungen und interaktive Elemente [US] (Video)

Mit dem erst vor wenigen Wochen hierzulande gestarteten KI-Modus in der Google Websuche sowie der KI-Übersicht ist Gemini als fester Bestandteil in die Suchmaschine eingezogen. Kürzlich hat Google den Start des neuen KI-Modells Gemini 3 angekündigt, das wohl auch die Qualität und Funktion der Inhalte im KI-Modus noch einem deutlich voranbringen soll. Die Darstellung wird umfangreicher und flexibler.



Wir haben schon vor einigen Tagen über den Start von Gemini 3 und den Gemini 3 Benchmarks berichtet, doch bisher ist das alles eher theoretischer Natur. Die Google-Suchmaschine mit ihrem KI-Modus ist eines der ersten Produkte, bei denen das neue Modell schon jetzt in der Pro-Version zum Einsatz kommt. Zwar zunächst nur für US-Nutzer, aber es zeigt die zu erwartenden Neuerungen, die mit dem neuen Modell erst möglich geworden sind.

Gemini wird mit unglaublicher Logik intelligenter und flexibler

Laut der Ankündigung ist es das erste Mal, dass Google ein brandneues KI-Modell direkt am ersten Tag in den KI-Modus der Websuche integriert, wo es sofort eine hohe Reichweite erhält – man scheint sich also ziemlich sicher zu sein. Das neue Modell soll eine „unglaubliche Logik“ mitbringen und die Intention des Nutzers deutlich besser verstehen. Dadurch kann es nicht nur mehr Suchanfragen im Hintergrund ausführen, sondern diese auch konkretisieren, möglicherweise automatisiert erweitern und mehr. Die Qualität der Ergebnisse soll dadurch ansteigen.

Gemini 3 soll die Anfragen nicht nur besser verstehen und Nuancen sowie Intention erkennen, sondern auch ein tieferes Verständnis für den Umfang des Themas mitbringen. Man spricht von einem intelligenten Verständnis, das eine Anfrage bei Bedarf auch an den anspruchsvollen KI-Modus weiterleiten kann. Das bedeutet, dass die Suche die anspruchsvollsten Anfragen im KI-Modus und in KI-Übersichten intelligent an das fortschrittliche Gemini-Modell weiterleitet – während für einfachere Aufgaben weiterhin schnellere Modelle zum Einsatz kommen.









Neue Layouts, Werkzeuge und Simulationen

Der mit Gemini 3 ausgestattete KI-Modus macht nicht nur Fortschritte beim Verständnis und der Aufbereitung an Informationen, sondern auch bei der Darstellung. Gemini 3 kann jetzt dynamisch und wohl auch in Echtzeit das ideale visuelle Layout für Antworten erstellen. Braucht es eine Auflistung? Eine Tabelle? Mehrere Spalten für mediale Inhalte, eine Galerie oder vielleicht auch interaktive Elemente? All das kann der KI-Modus jetzt für US-Nutzer anwenden.

Im obigen Video seht ihr einige solcher Layouts im Beispiel, wobei auch interaktive Elemente zum Einsatz kommen können. Die Gemini-KI erstellt diese interaktiven Elemente selbst, wenn es erkennt, dass ein solches Tool das Verständnis des Themas erleichtert. Tatsächlich programmiert die KI in Echtzeit eine benutzerdefinierte Simulation oder gar ein interaktives Tool und spuckt dieses als Teil der Antwort aus.

Beispielhaft nennt man eine interaktive Simulation für das Dreikörperproblem, bei dem die Nutzer Variablen verändern und die Auswirkungen der Gravitationskräfte beobachten können. Aber auch bei Hypothekendarlehen kann es hilfreich sein, wenn Gemini einen individuell angepassten interaktiven Kreditrechner erstellt, mit dem sich verschiedene Optionen vergleichen lassen.

