Gemini 3: Google startet in eine neue KI-Ära – das bisher intelligenteste KI-Modell geht an den Start (Video)

Google macht den nächsten Schritt mit dem KI-Modell Gemini: Wie schon vor einigen Tagen vorab geleakt, hat man jetzt den Startschuss für die brandneue Generation gegeben, die wohl eine enorme Bedeutung haben soll. Google hat das neue Gemini 3 veröffentlicht, mit dem eine ganz neue KI-Ära beginnen soll – es ist das bisher intelligenteste Modell.



Google ist mit dem KI-Modell Gemini enorm erfolgreich, das innerhalb von zwei Jahren nach seiner ersten Veröffentlichung unglaublich große Fortschritte machen konnte – sowohl in puncto Intelligenz als auch im Medienbereich. Mittlerweile hat das Modell laut Googles Angaben mehr als 650 Millionen aktive Nutzer pro Monat, erreicht mehr als 2 Milliarden Menschen mit der KI-Übersicht in der Google Websuche und wird wohl von mehr als 70 Prozent aller Cloud-Kunden genutzt. 13 Millionen Entwickler haben bereits mit dem KI-Modell gearbeitet.

Jetzt schlägt man das nächste Kapitel auf und startet mit dem brandneuen Gemini 3 nach eigenen Angaben in die nächste KI-Ära, denn es ist das bisher intelligenteste KI-Modell aus dem Hause Google. Es soll alle Funktionen von Gemini vereinen, damit die Nutzer jede ihrer Ideen zum Leben erwecken können. Gemini 3 ist auf dem neuesten Stand der Technik in puncto Schlussfolgerungen – von der Tiefe und Nuancen über subtile Hinweise bis zu kreativen Ideen oder überschneidenden Ebenen schwieriger Probleme.

Aber Gemini 3 soll auch sehr viel besser als bisher darin sein, den Kontext zu verstehen, die Absicht hinter der Anfrage der Nutzer zu erkennen und damit noch schneller und mit weniger Prompts die passenden Antworten zu liefern. Selbst bei Google zeigt man sich erstaunt darüber, wie stark sich die eigene KI in nur zwei Jahren weiterentwickeln konnte.









Laut der Ankündigung soll Gemini 3 die Leistung des Vorgängers Gemini 2.5 Pro in allen wichtigen Bereichen deutlich übertreffen, so wie ihr das in der unten eingebundenen Tabelle mit den internen Benchmarks nachvollziehen könnt. Tatsächlich spricht man sogar davon, dass Gemini komplexe Schlussfolgerungen auf PhD-Niveau ziehen kann und dabei auch multimodal mit Text, Bild, Video und Code vorgehen bzw. diese Informationen miteinander kombinieren kann.

Der Deep-Think-Modus hebt die Leistung von Gemini 3 auf ein neues Level. Er optimiert das logische Denken sowie das multimodale Verständnis und ermöglicht so die Lösung noch komplexerer Probleme.

Gemini 3 verfügt über ein Kontextfenster von 1 Million Tokens, womit das nahtlose Zusammenfassen großer Mengen an Informationen (wissenschaftliche Arbeiten, lange Videos etc.) ermöglicht. Das Modell setzt neue Maßstäbe in der Schlussfolgerung und kann Tiefe sowie Nuancen besser erfassen, um präzisere und direktere Antworten zu liefern. Schaut euch das Ganze einmal in Textform in der folgenden Tabelle an.

Leistungsdaten der Gemini-Versionen:









Gemini 3 startet ab sofort

Gemini 3 startet ab sofort in der Pro-Variante und wird im Laufe der nächsten Wochen wohl auch in anderen Editionen ankommen – auch die Ultra-Variante ist bereits angekündigt, befindet sich aber noch in der finalen Phase der Sicherheitstests. Für die Deep Thinking-Variante in Gemini 3 will man sich noch etwas mehr Zeit nehmen. Weitere Modelle der Gemini 3-Serie sollen folgen, wobei darunter sicherlich auch die medialen Varianten rund um Imagen und Veo sind, die erst vor wenigen Wochen mit Zwischenversionen versehen wurden.

Gemini 3 steht ab sofort für alle Abonnenten in der Gemini-App zur Verfügung, die über ein Google AI Pro oder Google AI Ultra-Abo verfügen. Außerdem ist es im KI-Modus der Google Websuche enthalten, kann im Google AI Studio ausprobiert werden und steht wohl auch schon per Vertex AI und Gemini Enterprise für Unternehmen zur Verfügung.

[Google-Blog]

