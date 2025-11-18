Google One & Gemini: Viele Abonnenten können jetzt KI-Guthaben kaufen – mehr Power für Flow und Whisk

Erst vor wenigen Tagen wurde die Abo-Plattform Google One um ein neues Paket erweitert und jetzt steht schon das nächste Update vor der Tür, mit dem die KI-Nutzung erhöht werden soll. In Kürze werden alle Nutzer der Google One KI-Abos die Möglichkeit haben, KI-Guthaben zu kaufen, das in Token-hungrigen Produkten verwendet werden kann.



Google ist mit der Abo-Plattform Google One enorm erfolgreich und hat auch die kostenpflichtige Gemini-Nutzung mittlerweile tief in die Tarifstruktur integriert – doch das reicht offenbar noch nicht aus. Es ist allgemein bekannt, dass sich die einige Anwendungsfälle benötigte Rechenpower bei voller Nutzung selbst mit 275 Euro pro Monat kaum decken lässt. Daher führt Google One jetzt ein neues Guthabensystem ein.

In Kürze können KI-Guthabenpunkte gekauft werden, die sich bei den rechenhungrigen Produkten Gemini Flow und Gemini Whisk einsetzen lassen. Wir haben euch beide Produkte bereits ausführlich vorgestellt, die als mächtige Wrapper für die Medien-Modelle Veo und Imagen verwendet werden können. Offenbar ist deren Kapazität selbst mit den teuren Abos nicht abgedeckt, sodass ein Punktemodell eingeführt werden muss.

Das KI-Guthaben lässt sich von Abonnenten der Pakete Google AI Pro sowie Google AI Ultra erwerben und kann innerhalb der nächsten 12 Monate bei den Produkten Flow und Whisk verwendet werden. Weitere Produkte dürften folgen, zunächst beschränkt es sich aber auf diese beiden Medientools. Bei Erfolg dürfte man auch den Guthabenkauf auf die anderen Google One-Abos ausweiten, zunächst beschränkt es sich aber auf die beiden höherwertigen Premium-Modelle.









Abonnenten erhalten KI-Guthabenpunkte

Wer ein Abo bei Google One AI Pro besitzt, erhält in jedem Monat 1.000 Guthabenpunkte als Startpaket. Habt ihr ein Abo bei Google One AI Ultra, gibt es sogar 25.000 Guthabenpunkte. Allerdings gelten diese Punkte nicht wie die Kaufpunkte 12 Monate, sondern stets nur für diesen einen Monat. Es ist also nicht möglich, diese für größere Operationen zu sammeln. Das KI-Guthaben kann mit der Familiengruppe geteilt werden.

Wofür ihr diese Guthabenpunkte verwenden könnt, seht ihr auszugsweise in obiger Tabelle. Laut Google ist es so, dass jede begonnene Anwendung das entsprechende Guthaben verbraucht, auch wenn ihr die Operation möglicherweise abbrecht oder mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid. Wir dürfen gespannt sein, wie gut das von den Nutzern angenommen werden wird. Ich denke, für echte Powernutzer, die selbst beim Ultra-Abo an ihre Grenzen stoßen und die KI wirklich professionell einsetzen, ist das ein interessantes Konzept.

Die neuen Google One-Nutzungsbedingungen, die den Kauf des Guthabens enthalten, sind ab dem 18. Dezember in Kraft. Gut möglich, dass der Kauf dennoch schon vorher möglich sein wird.

