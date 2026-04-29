Gemini: Google beschließt neuen Deal mit US-Regierung – KI-Modell kann jetzt für alle Zwecke eingesetzt werden

Das große Geld ruft und Google bringt Gemini in Stellung: Wie jetzt bekannt geworden ist, hat das Unternehmen einen umfangreichen und mehrjährigen Vertrag mit der US-Regierung unterzeichnet, der die Nutzung des KI-Modells zu allen Zwecken ermöglicht. Der intern sehr umstrittene Deal gibt auch dem US-Militär Zugriff auf neue KI-Technologien zur Auswertung geheimer Daten.



Der KI-Einsatz beim US-Militär ist erst vor wenigen Wochen durch Anthropic und OpenAI in den Schlagzeilen gewesen und hat für großes Lob gegenüber Anthropic und schwere Kritik gegenüber OpenAI gesorgt. Jetzt hat auch Google rund um Gemini einen Deal geschlossen, der eher der OpenAI-Seite folgt: Man gibt der US-Regierung und dem US-Militär den vollen Zugriff auf die KI-Technologien für jeden rechtmäßigen Verwendungszweck. Das umfasst auch die Auswertung von geheimen Daten, während bisher die Nutzung auf unklassifizierte Regierungsdaten beschränkt wurde.

Mitarbeiter protestierten vergeblich

Die Entscheidung ist intern stark umstritten. Über 600 Google-Mitarbeiter unterzeichneten einen Brief an CEO Sundar Pichai, in dem sie ihn aufforderten, das Abkommen abzulehnen, da dies der einzige Weg sei, um sicherzustellen, dass die KI nicht missbraucht wird. Im Vergleich zu vergangenen Protesten rund um die Zusammenarbeit mit dem US-Militär hielt es sich in Grenzen, denn damals lag die Zahl der Unterschriften im vier- bis fünfstelligen Bereich.

Google verteidigt den Vertrag und erklärt, man sei stolz darauf, als Teil eines breiten Konsortiums von Technologieunternehmen die nationale Sicherheit zu unterstützen. Das Unternehmen betont dabei, dass KI nicht für massenhafte Inlandsüberwachung oder für autonome Waffen ohne menschliche Aufsicht eingesetzt werden dürfe. Sicherstellen kann man das aber vermutlich nicht, das lassen zumindest die Formulierungen vermuten.

Denn ein bemerkenswertes Detail des Abkommens ist, dass Google sich dazu verpflichtet, auf Anfrage der Regierung bei der Anpassung von KI-Sicherheitseinstellungen und -filtern zu helfen. Zudem hat Google laut dem Bericht kein Recht, rechtmäßige operative Entscheidungen der Regierung zu kontrollieren oder ein Veto dagegen einzulegen.

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[9to5Google]

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