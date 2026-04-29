Gemini: Neue Personalisierung des KI-ChatBot startet jetzt für erste Nutzer – bringt gemerkte Informationen

Veröffentlicht am von Jens
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Sowohl das KI-Modell Gemini als auch der gleichnamige KI-ChatBot erhalten immer wieder neue Funktionen, die den Umfang der Nutzungsmöglichkeiten erweitern sollen – und jetzt wird es mal wieder etwas persönlicher. Gemini bekommt ab sofort neue Funktionen zur Individualisierung und Personalisierung, sodass der virtuelle Begleiter noch besser abgestimmte Antworten geben kann.


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Gemini bietet schon seit langer Zeit die Möglichkeit, sich Dinge zu merken und diese sowohl in einem Gespräch als auch in den Einstellungen zu verwalten. Bisher war es so, dass diese Informationen gezielt mitgeteilt mussten und ein Hinweis an Gemini notwendig war, sich dies zu merken. Jetzt will man mit der neuen Funktion „gemerkte Informationen“ etwas proaktiver vorgehen und es dem KI-ChatBot ermöglichen, sich selbstständig Dinge zu merken.

So soll Gemini im Laufe der Zeit aus euren vergangenen Unterhaltungen lernen und die persönlichen Vorlieben besser kennenlernen. Das soll laut der Ankündigung zu natürlicheren und relevanteren Unterhaltungen führen, so als ob ihr mit einem Assistenten zusammenarbeitet, der stets auf dem neuesten Stand ist. Diese Funktion ist standardmäßig in den Einstellungen aktiviert, sodass die meisten Nutzer wohl nie etwas davon erfahren und sich über ein stärker personalisiertes Gemini freuen können.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, merkt sich Gemini wichtige Details und Vorlieben, die ihr geteilt habt. In den Einstellungen lässt sich das bei Bedarf unter „gemerkte Informationen“ jederzeit deaktivieren. Diese Option soll sich im Bereich „Persönlicher Kontext“ befinden und kann dort aktiviert, deaktiviert und das bereits gemerkte auch gelöscht werden. Es kann allerdings noch einige Wochen dauern, bis das bei allen Nutzern angekommen ist.




Einige Beispiele für die Nutzung des persönlichen Kontext

  • Ihr habt schon mal mit Gemini über euer Lieblings-Comicbuch gesprochen und wie sich die Kräfte von den Charakteren darin entwickeln. Wenn ihr Gemini nun bittet, „ein für mich einzigartiges Thema für eine Geburtstagsparty zu brainstormen“, könnte es eine Feier vorschlagen, die auf eurem Lieblingscharakter basiert, inklusive thematisch passendem Essen und einer maßgeschneiderten Fotobox mit Requisiten.
  • Ihr habt Gemini zuvor um Zusammenfassungen einiger der neuesten von BookTok empfohlenen Sachbücher gebeten. Wenn ihr Gemini nun bittet, ein Buch zu empfehlen, das euch gefallen könnte, schlägt Gemini möglicherweise Bücher mit ähnlichen Themen vor wie die, über die ihr zuvor gesprochen habt, und liefert sogar beliebte Zitate für eure Social-Media-Posts.
  • Ihr habt Gemini zuvor verwendet, um Ideen für einen YouTube-Kanal mit Schwerpunkt auf japanische Kultur zu brainstormen. Wenn ihr nach „neuen Content-Ideen basierend auf meinen Interessen“ fragt, schlägt Gemini möglicherweise ein Videothema wie „Mein erstes Mal…“ vor, bei dem ihr euch selbst dabei filmt, wie ihr ein neues japanisches Essen, ein traditionelles Handwerk (wie Origami oder eine Teezeremonie) oder sogar ein neues Spiel aus Japan ausprobiert.

Der Rollout beginnt laut der Ankündigung ab sofort und soll im Laufe der nächsten Wochen abgeschlossen werden – mutmaßlich bis rund um die Entwicklerkonferenz Google I/O, die am 19. und 20. Mai stattfindet.

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