Android für KI-Agenten: Ist das die Smartphone-Zukunft? Leak zeigt Oberfläche ohne Apps (Screenshots)

Google wird in gut zwei Wochen große Neuerungen rund um Android ankündigen und vielleicht eine eigene Vision für die Zukunft des Betriebssystems auf Basis von KI-Agenten zeigen. Wie jetzt durch einen Leak bekannt geworden ist, arbeitet auch OpenAI an einem eigenen Betriebssystem, das sich mutmaßlich auf Basis von Android vom bewährten Konzept verabschieden soll.



Immer mehr Unternehmen arbeiten an Betriebssystemen für KI-Agenten, die sich durch tief integrierte KI-Automatisierungen vollständig von den vor knapp zwei Jahrzehnten eingeführten Konzepten unterscheiden sollen. Allen voran geht es darum, dass das klassische App-Konzept überholt werden soll, was ich hier im Blog bereits als Ende der Android-Apps prognostiziert hatte. Auch Google und OpenAI arbeiten an solchen Lösungen.

Jetzt zeigt ein Leaker, wie eine solche Oberfläche aussehen könnte, an der OpenAI derzeit arbeitet. Das Unternehmen soll wohl an einem eigenen Smartphone arbeiten, das 2028 auf den Markt kommen soll, und sehr wahrscheinlich auf Android basiert. Obiges Mockup zeigt, dass man sich vom klassischen Icon-Grid und auch den Apps verabschieden will und stattdessen auf einen „Agent Task Stream“ setzt. Dieser soll wichtige Inhalte und Funktionen bereithalten.

Aus den Apps werden Agenten-Aktionen, aus den Icons werden Aufgaben für den Agenten und dementsprechend benötigt es auch kein Homescreen-Gitter, sondern einen Stream. Ein ähnliches Konzept wurde über die Jahre immer wieder erprobt, konnte sich jedoch nie durchsetzen. Die anstehende Verbreitung von KI-Agenten hat allerdings das Potenzial, tatsächlich größere Änderungen einzuführen, die von der Nutzerschaft getragen werden.

Das Konzept ist wohl noch nicht finalisiert und beim aktuellen OpenAI-Schlingerkurs ist längst nicht gesagt, dass das Gerät tatsächlich mit einer solchen Oberfläche erscheint. Dennoch zeigt es und, wohin die Reise mit den Android-Smartphones geht.

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[9to5Google]

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