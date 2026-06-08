Heute Abend schaut die Tech-Welt mal wieder nach Cupertino: Apple lädt zum Apple WWDC 2026, das als Entwicklerkonferenz zwar keine relevante neue Hardware bringen wird, aber dafür in anderen Bereichen wichtige Fortschritte bringen soll. Allen voran im KI-Bereich ist Apple mittlerweile im Zugzwang und könnte auch mithilfe von Google aufholen. Wer interessiert, kann heute Abend den YouTube Livestream des Events verfolgen.



Apple war über viele Jahre eines der wichtigsten Unternehmen im Tech-Bereich und hatte auch heute noch eine solche Rolle inne. Doch die Versäumnisse rund um KI und das (im Vergleich) peinliche Siri haben das Unternehmen enorm unter Druck gebracht, den man in diesem Jahr mit einem Befreiungsschlag endlich ablassen will. Es ist bereits bekannt, dass Apples Siri auf Googles Gemini-KI setzen wird, wie das im Detail aussieht und ob es nur Gemini oder auch andere Anbieter unter ein Dach bringt, ist aber noch nicht bekannt.

Aber auch rund um die zahlreichen Betriebssysteme muss Apple nachlegen, denn Google und Microsoft haben in ihren Keynotes der letzten Wochen die Messlatten ganz nach oben gehangen. Apple lässt sich nach Außen hin zwar nie unter Druck setzen und liefert erst nach viel Geduld die Produkte – die dann oft maßgebliche Standards setzen – aber so langsam sollte man in so gut wie allen Geschäftsfeldern etwas mehr nachlegen als nur zu verwalten.

Der bevorstehende Wechsel an der Spitze, Tim Apple Cook räumt bekanntlich seinen Posten als CEO, dürfte auch heute Abend durch die gesetzten Schwerpunkte eine Rolle spielen. Der neue CEO hat bereits angekündigt, eine vollgepackte, spannende und innovative Roadmap zu haben. Worin diese besteht, könnte heute Abend in ersten Ansätzen gezeigt werden. Es gibt also gute Gründe, das Event nicht zu verpassen. Heute Abend um 19:00 Uhr geht es im folgenden Video los:

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.