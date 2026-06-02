Microsoft Build 2026 Livestream: Hier könnt ihr das MS-Event heute Abend Live bei YouTube verfolgen (Video)

Die Phase zwischen Frühjahr und Sommer ist oft die Zeit der großen Tech-Events. Nachdem Google schon im Mai geladen hatte und auch Apple und Meta in den Startlöchern stehen, richten sich die Blicke heute Abend nach Redmond bzw. Seattle: Es startet die Microsoft Build 2026 mit der Keynote von CEO Satya Nadella und seinen wichtigsten Produktmanagern. Das kann auch für Google-Nutzer interessant werden. Wer möchte, kann heute Abend im YouTube Livestream dabei sein.



Die großen Tech-Unternehmen laden mindestens einmal pro Jahr zu ihren wichtigen Events, wobei hier im Blog natürlich die Google I/O 2026 (hier der Rückblick auf alle Ankündigungen) die wichtigste Rolle gespielt hat. Nachdem Google schon viel Pulver verschossen hat, schauen wir heute Abend nach Redmond bzw. den Veranstaltungsort Seattle. Microsoft lädt zum Event und wird wieder viel anzukündigen haben.

Die Microsoft Build 2026 ist in vielen Bereichen eines der wichtigsten Tech-Events des Jahres, vor allem rund um Cloud, die Office-Plattformen, den Desktop und natürlich die Künstliche Intelligenz. Damit überschneidet man sich vollständig mit dem Google-Portfolio. Nachdem Google den Desktop mit Aluminium OS und den Googlebooks revolutionieren will, man die Marktführerschaft im KI-Bereich anstrebt und auch im Cloudgeschäft dem Azure-Ökosystem auf den Fersen ist, könnte das interessant werden.

Es ist nicht zu erwarten, dass es etwas echtes Google-relevantes geben wird. Allerdings können wir uns ansehen, ob und wie Microsoft auf die Google-Pläne reagiert und was mit diesen entgegenzusetzen hat. Fast schon traditionell dürfte es auch so sein, dass Google ebenfalls eine relevante Ankündigung rund um das Microsoft-Kerngeschäft machen wird, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Vielleicht eine umfangreiche Ankündigung von Aluminium OS? Mehr Details zu den Googlebooks oder neue Desktop-Apps? Bei allen Bereichen wollte man sich Mitte Mai „in den nächsten Wochen“ äußern.

Der Livestream der Microsoft Build 2026 beginnt heute Abend um 18:30 Uhr. Ihr könnt im obigen Videoplayer dabei sein.

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