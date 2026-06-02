Audible drei Monate gratis: Starke Amazon-Aktion bringt euch jetzt Millionen Hörbücher und Podcasts kostenlos

Heute hat der Onlinehändler Amazon nicht nur das Datum für den Amazon Prime Day 2026 bekannt gegeben, sondern lädt anlässlich dessen alle Freunde von Hörbüchern und Podcasts wieder zu einer starken Aktion ein. Ab sofort könnt ihr euch wieder die seltene Aktion Audible drei Monate gratis sichern. Es wird keinerlei Zahlung fällig, ihr geht keine Bindung ein und genießt einfach drei Monate Audio durch den Sommer.



Amazon sucht wieder Abonnenten für die Plattform Audible und bietet dafür und auch anlässlich der Prime Day-Verkündung ganze drei Monate Audible gratis. Ihr bekommt damit bis in den September herein kostenfreien Zugriff auf Millionen von Hörbücher und Podcasts, ohne dass eine Zahlung fällig wird. Es gibt nur die Bedingung, dass in den letzten Monaten kein Audible-Abo bestanden haben darf. Ihr könnt das Abo jederzeit wieder kündigen, auch innerhalb der Probephase, und behaltet es dennoch für drei Monate. Bei Gefallen bleibt ihr dabei und wenn es nicht passt, steigt ihr nach diesen drei Monaten im Spätsommer einfach wieder aus.

Audible Standard kostet 6,99 € pro Monat. Im Rahmen dieser Aktion erhalten berechtigte Mitglieder Audible Standard 3 Monate lang kostenlos. Nach Ablauf der Aktionsperiode wird automatisch der reguläre Preis von 6,99 €/Monat berechnet. Als Audible Standard-Mitglied kannst du jeden Monat 1 Hörbuch aus unserer gesamten Auswahl wählen. Du kannst deine ausgewählten Hörbücher so lange hören, wie du Mitglied bist, und zusätzliche Hörbücher zum vollen Preis kaufen. Monatliche Hörbuch-Auswahlen werden nicht auf den nächsten Monat übertragen, wenn du sie nicht nutzt. Berechtigte Mitglieder können sich für eine kostenlose Testphase anmelden. Während der Testphase genießt du die gleichen Vorteile wie ein zahlendes Mitglied. Nach Ablauf der Testphase wird automatisch die monatliche Abogebühr von 6,99 € berechnet. Du kannst jederzeit monatlich kündigen.

Es handelt sich um das Standard-Abo, das normalerweise mit 6,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt. So lange das Abo aufrecht ist, habt ihr vollen Zugriff auf eure ausgewählten Hörbücher.

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(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)