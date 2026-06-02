Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Juni-Update ist jetzt da

Die erste volle Woche des noch jungen Monats hat zwar schon gestern begonnen, doch erst jetzt legt Google mit dem aktuellen Android-Sicherheitsupdate für den Monat Juni nach, das vor wenigen Minuten veröffentlicht wurde. Wie wir es erwartet hatten, ist das Update in diesem Monat sehr gut gefüllt und enthält eine dreistellige Anzahl an Fixes, die unzählige Probleme beheben. Es behebt auch eine Sicherheitslücke, die bereits aktiv ausgenutzt wurde.



Wir sind in den Monat Juni gestartet und Google hat pünktlich, so wie wir das schon erwartet hatten, das monatliche Sicherheitsupdate für Android veröffentlicht – wenn auch mit etwa 12 Stunden Verspätung erst am 2. Juni. In den beiden vergangenen Monaten April und Mai gab es bekanntlich bis auf jeweils einen kritischen Fix nur Leermeldungen, sodass es jetzt wieder mit hohem Tempo weitergehen kann. Das neue Update-System scheint in dieser Hinsicht weiter zu bestehen und die Schleusen der Fixes werden auf die Smartphones losgelassen. In diesem Monat gibt es nicht weniger als 10 kritische Lücke und ganze 107 als hoch oder kritisch eingestufte Lücken.

Das schwerwiegendste dieser Probleme ist eine kritische Sicherheitslücke in der Framework-Komponente, die zu einer Remote-Eskalierung von Berechtigungen führen kann, ohne dass zusätzliche Ausführungsberechtigungen erforderlich sind. Für die Ausnutzung ist keine Nutzerinteraktion erforderlich. Die Schweregradbewertung basiert auf den Auswirkungen, die die Ausnutzung der Sicherheitslücke möglicherweise auf ein betroffenes Gerät hätte, wenn die Plattform- und Dienst-Mitigationsmaßnahmen für Entwicklungszwecke deaktiviert oder erfolgreich umgangen wurden.

Eine schnelle Erklärung zum neuen Update-System, falls ihr es noch nciht kennt: Google veröffentlicht seit einiger Zeit nur noch alle drei Monate bzw. einmal pro Quartal ein großes Android-Sicherheitsupdate mit allen Fixes. In den dazwischen liegenden Monaten werden jeweils nur kritische Probleme behoben bzw. sehr dringliche Fixes für die Smartphones ausgeliefert. Das führt dazu, dass es in den letzten Monaten mehrfach Leermeldungen gegeben hat und jetzt im Juni wieder sehr viel zu holen ist.

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Update für die Pixel-Smartphones kommt

Alle Informationen in Kürze…

Wir werden euch hier im Blog natürlich zeitnah informieren, sobald das Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht worden ist. Trotz der gewohnten Verzögerung werden die Pixel-Smartphones auch weiterhin die ersten sein, die das monatliche Sicherheitsupdate erhalten. Ob Google dauerhaft beim neuen Update-System bleibt, das mittelschwere Lücken bewusst bis zu acht Wochen ungepatcht lässt, bleibt abzuwarten.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Juni 2026 | Pixel Security Bulletin Juni 2026

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.