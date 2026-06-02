Google Fotos: Neue Exportfunktion startet jetzt für alle Nutzer – Takeout erhält inkrementelle Sicherung

Für viele Menschen ist die Fotoplattform Google Fotos nicht nur ein Tool zur Organisation von Bildern und Videos, sondern auch eine gefühlt sichere Backup-Lösung. Wer diese mit einer weiteren lokalen Kopie aller Medien absichern will, kann das seit langer Zeit mit Google Takeout tun, das den Download des gesamten Archivs ermöglicht. Jetzt gibt es einen neuen Modus.



Wer seine in Google Fotos gespeicherten Bildern und Videos mit Google Takeout sichert, bekommt oftmals ein gigantisches Paket an Medien, das für den Eigenbedarf abgelegt werden kann. Tut man dies regelmäßig, muss jedes Mal ein großes Paket heruntergeladen und gesichert werden. Das funktioniert problemlos, benötigt aber viel Bandbreite und gleichzeitig auch viel Zeit für das Herunterladen und Entpacken.

Jetzt legt man mit einer neuen Funktion nach, die einen inkrementellen Download ermöglicht. Das bedeutet, dass alle Downloads auf dem jeweils vorherigen Download aufbauen und nur die neuen Fotos – nach dem Zeitpunkt des letzten Exports – heruntergeladen werden. Mit diesem Modus will man den Export der gesamten Fotobibliothek beschleunigen und sowohl für die Nutzer als auch die Google-Server effizienter gestalten.

So funktioniert der neue Takeout-Modus

Vollständiger Erstexport: Ihr erster geplanter Export enthält alle Ihre ausgewählten Fotos und Alben.

Ihr erster geplanter Export enthält alle Ihre ausgewählten Fotos und Alben. Zukünftige Exporte: Die nächsten Exporte in Ihrem Zeitplan umfassen Elemente, die seit Ihrer letzten erfolgreichen Sicherung hochgeladen, gesichert, erstellt oder bearbeitet wurden. Dies spart Ihnen Zeit und Speicherplatz.

Um diese Funktion nutzen zu können, müsst ihr bei Google Takeout einzig und allein Google Fotos auswählen, es darf keine weitere App ausgewählt sein. Dann wählt ihr „geplanter Export“ und es beginnt der Einrichtungsprozess für den Zeitpunkt des wiederholten Exports. Natürlich muss man dabei beachten, dass ein inkrementeller Support nur zusätzliche Dateien lädt. Wer seine Fotobibliothek aufgeräumt hat, wird diese bereits heruntergeladenen Dateien weiterhin behalten.

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[Google Support]

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