Google Fotos: So könnt ihr sehr einfach viele Bilder und ganze Alben herunterladen – ganz ohne Takeout-Chaos

Die Fotoplattform Google Fotos macht es den Nutzern sehr leicht, einen großen Schwung von Bildern und Videos in die Cloud hochzuladen oder ständig automatisch auf Googles Servern zu sichern. Viel einfacher kann man das kaum machen – aber wie funktioniert es in die andere Richtung? So bequem wie der Upload ist, so unbequem ist der Massen-Download. Jetzt zeigen wir euch einen sehr schnellen Weg zum Download mehrere Fotos oder ganzer Alben, die ohne großes Chaos heruntergeladen werden.



Google Fotos ist im Kern dazu konzipiert worden, von den Nutzern als primäres Backup für alle Medien verwendet zu werden. Vermutlich dürften nicht wenige Nutzer allein durch das Auto Backup einen großen Teil ihrer Fotosammlung in Googles Cloud hosten und selbst über gar kein eigenes Backup verfügen. Wie clever das ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aus meiner Beobachtung heraus ist das aber ein gängiges Szenario. Weil Google normalerweise für Zuverlässigkeit steht und noch niemals ein ernsthafter Datenverlust bekannt geworden ist, ist das Vertrauen hoch.

Problematisch wird es erst, wenn man alle Bilder und Videos von Google Fotos herunterladen möchte, um diese auf ein neues Gerät zu bringen, noch einmal an anderer Stelle zu sichern oder für andere Zwecke. Dann werden die Nutzer bemerken, dass das gar nicht so einfach ist und der von Google empfohlene Weg über Google Takeout mehr Datenchaos als Freude produziert. Das lässt sich zwar mit einem praktischen Google Fotos-Tool umgehen, aber in Kombination mit der Takeout-Wartezeit und der nicht ganz einfachen Nutzung des kostenlosen Werkzeugs macht auch das keinen Spaß.

Aber es geht auch sehr viel schneller, denn Google Fotos besitzt eine eigene Download-Funktion, die den meisten Nutzern vermutlich gar nicht bekannt oder einfach aufgrund des komplizierten offiziellen Wegs unterschätzt wird. Mit dem Google Fotos-Download könnt ihr innerhalb von Sekunden mit dem Download eines ganzen Albums oder einer größeren Fotosammlung beginnen – und das sogar geordnet. Allerdings ohne Metadaten.









So lassen sich Bilder sehr schnell von Google Fotos herunterladen

Möchtet ihr ein in der Cloud abgelegtes Album herunterladen, geht das in nur einem einzigen Schritt: Öffnet das Album im Desktop-Browser und drückt die Tastenkombination SHIFT+D. Alternativ könnt ihr im Menü oben rechts den Punkt „Herunterladen“ anklicken und der Download wird unmittelbar ohne große Wartezeit starten. Das funktioniert nicht nur in Alben, sondern auch in allen anderen Ansichten. Wählt im Fotostream oder im Archiv eines oder mehrere Fotos aus, gerne auch ganze Tage und drückt wieder SHIFT+D bzw. wählt den Eintrag aus dem Menü. Ihr erhaltet sofort die Information, dass der Download erstellt wird und in Kürze startet.

Selbst bei größeren Fotoalben (um die 500 Bilder) dauert es nur wenige Sekunden, bis der Download startet. Google Fotos scheint die entsprechenden ZIP-Archive also sehr schnell zu erstellen oder anderweitig vorzuhalten. Bei Google Takeout kann das schon Mal mehrere Stunden dauern und erlaubt euch keine Auswahl. Ihr erhaltet eine ZIP-Datei mit allen Bilddateien, so wie ihr sie bei Google Fotos hochgeladen habt. Habt ihr sie in „Originalqualität“ hochgeladen, bleibt auch der Dateiname erhalten. Wurden sie in „Hoher Qualität“ hochgeladen, sind sie natürlich entsprechend auf die Limits der Fotoplattform geschnitten bzw. komprimiert worden.

Keine Metadaten

Leider sind bei diesen Dateien jegliche zusätzliche Metadaten nicht mehr vorhanden. Zwar erhaltet ihr das Originalbild mit der damals von euch genutzten Originalbezeichnung, aber jede nachträglich geänderte Information vom Standort über das Aufnahmedatum bis zur Bezeichnung und sonstigen Details bleibt verschwunden. In Google Takeout habt ihr das Gleiche, nur eben mit den dazugehörigen Metadaten im JSON-Format, die ihr miteinander kombinieren müsst. Beide Wege sind nicht perfekt, aber wer nur den schnellen Download aller Bilder erreichen möchte, ist mit der Download-Funktion von Google Fotos vielleicht besser bedient und in jedem Fall schneller. Probiert einfach beides aus.

