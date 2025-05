Google TV: Gemini macht smarte Fernseher zum Smart Display – ständige Nutzung als Ambient Display (Video)

Schon in wenigen Monaten soll Gemini für Google TV starten und auf den smarten Fernsehern nicht nur den Google Assistant ersetzen, sondern auch viele neue Möglichkeiten erhalten, die der bisherigen Sprachassistenz verwehrt blieben. Schon aus der Ankündigung geht hervor, dass Google in den Smart TVs mehr als nur Geräte für den Medienkonsum sieht und diese tatsächlich in riesige Smart Displays bzw. in diesem Fall Ambient Displays verwandeln will. Das passt zu den durchgesickerten Plänen.



In fast allen Wohnzimmern steht ein Fernseher und in vielen Fällen handelt es sich dabei heutzutage um Smart TVs. Auch ganz ohne eines der bekannten Smart TV-Betriebssysteme verfügen viele Geräte über smarte Funktionen, von denen die meisten aber vermutlich gar nicht genutzt werden. Häufig dürfte sich der genutzte Funktionsumfang darauf beschränken, eine Streaming-App zu starten und die gewünschten Medien auszuwählen. Das weiß man auch bei Google und hat daher schon vor langer Zeit die App-Präsenz deutlich heruntergefahren.

Mit dem jetzt angekündigten Start von Gemini für Google TV soll sich das ändern, denn es sollen viele neue Funktionen geschaffen werden. Eine davon hat man bereits gezeigt und ist im unten eingebundenen Video sichtbar: Gemini kann nicht mehr nur Antworten in Textform oder per Audioausgabe geben, sondern kann passend zum genutzten Endgerät auch mediale Inhalte einbinden. Im Beispiel sind Streamings, YouTube-Videos oder Inhalte aus anderen Mediatheken zu sehen, die gemeinsam mit einer kurzen Textantwort die Darstellung komplettieren.

Google schreibt in der ersten TV-Ankündigung, dass man die Gemini-KI auf Google TV zur komfortablen und hilfreichen Interaktion nutzen möchte. Die Nutzer und ihre Familien sollen natürliche Konversationen führen können und sich nicht an bestimmte Phrasen halten müssen. Erwähnt werden Möglichkeiten zum Durchsuchen der Mediathek sowie Themenbereiche wie Reisen, Gesundheit, Space, Geschichte und mehr. Also wirklich tiefe und komplexe Themenbereiche, die man bisher nicht unbedingt mit seinem Fernseher geklärt hätte. Aber vielleicht würde man sich Video-Inhalte aus YouTube & Co dafür suchen.









Das klingt in den ersten Skizzierungen mehr nach Smart Display als nach Fernseher und wäre in der Form nicht unbedingt dafür geeignet, während eines aktiven Streams oder auf der Suche nach Medieninhalten verwendet zu werden. Es geht also eindeutig um Funktionen, die außerhalb des Medienkonsums in Form von Filmen oder Serien genutzt werden. Doch normalerweise ist der Fernseher nur dann eingeschaltet, wenn man Medien konsumieren möchte. Mit dem Smart Home-Ausbau hat man diese Richtung schon vor einigen Monaten eingeschlagen.

Gemini macht Fernseher zum Smart Display

Mit dem ständig verfügbaren Gemini ist man auf dem Weg, dass Smart TVs ständig eingeschaltet sind und ähnlich wie ein übergroßes Smart Display zur Verfügung stehen sollen. Dazu passt auch die Ankündigung, dass schon bald Smart TVs mit Google TV auf den Markt kommen sollen, die über einen Sensor verfügen, der die Anwesenheit des Nutzers erkennt. Sobald sich dieser vor den Fernseher stellt, soll er sich einschalten und Gemini bereitstehen. Deutlicher kann man die Smart Display-Ausrichtung kaum machen.

Google wird die Smart TVs daher in Zukunft irgendwo zwischen Fernseher, Smart Display und einem smarten Bilderrahmen positionieren wollen, was effektiv eine neue Geräteklasse erschafft – wenn auch auf Basis derselben Hardware und des gleichen Formfaktors. Dass Google TV zum neuen Smart Display-Betriebssystem ausgebaut werden soll, passt perfekt in diese Pläne. Wir dürfen gespannt sein, wie es in dieser Richtung weitergehen wird…

