Gemini für Google TV: Neue KI-Funktionen für Smart TVs kommen – neue Möglichkeiten ohne Asssistant (Video)

Rund um die Smart TV-Plattform Google TV soll es in den nächsten Monaten viele große Updates geben, die vermutlich allesamt mit einem Neustart zusammenhängen, den man jetzt noch einmal ganz offiziell in Aussicht gestellt hat: Im Laufe des Jahres soll der KI-ChatBot Gemini auf den smarten Fernsehern starten und dort den Google Assistant ersetzen. Dieser soll außerdem mehr Funktionen und eine tiefere Integration mitbringen.



Es ist keine große Überraschung, dass der KI-ChatBot Gemini auf allen Android-Plattformen starten wird und dabei natürlich auch Google TV keine Ausnahme sein wird. Jetzt hat man das neue Gemini für Google TV offiziell in Aussicht gestellt und erstmals während der Ankündigung innerhalb des Android Show-Events in Aktion gezeigt. Natürlich wird Gemini auch auf den smarten Fernsehern den Google Assistant ersetzen und grundlegend erst einmal dessen Funktionsumfang soweit kopieren, dass die Nutzer nichts vermissen werden.

Laut der Ankündigung soll Gemini deutlich tiefergehen als der Google Assistant und nicht nur simple Antworten geben (die auf dem Smart TV aber vielleicht bevorzugt werden), sondern tiefer in Themen eintauchen können. Details nennt man dazu nicht, sondern hat lediglich das unten eingebundene Video veröffentlicht, das die Einbindung von Gemini in Google TV zeigt. Wie sich daran zeigt, ist Gemini zumindest in diesem Beispiel nicht unterstützend für den Fernsehgenuss im Einsatz, sondern eher als Anlaufstelle für Informationen, die dann in Text- und Videoform aufbereitet werden.

Das auf Smart TVs verwendete Gemini-Modell ist darauf spezialisiert, den Nutzern spezielle TV-Shows oder Videos von YouTube vorzuschlagen, die zum Thema passen und auf den Fernsehern gut konsumiert werden können. Das Erstellen eigener Videos spielt noch keine Rolle, wäre aber sicherlich schon etwas für die Zukunft von Gemini auf den Smart TVs.









Je nach Modell verändert Gemini auch bestimmte Aspekte des Fernsehers. Ein neuer „On-Screen-Hub“ dient dank Näherungssensoren künftig als Informationstafel, wenn sich der Nutzer dem Smart TV nähert. Es geht also darum, den Smart TV zum Mittelpunkt des Wohnzimmers zu machen und zu aktivieren, wenn sich der Nutzer nähert. Klingt mehr nach Smart Display als Smart TV und ist damit wieder im Einklang zu den bisherigen Plänen, die ich hier im Blog schon vor einigen Monaten eingeschätzt hatte: Gemini macht Smart TVs zu Smart Displays.

Interessanterweise fällt der Startschuss von Gemini für Google TV nicht sofort und auch nicht in den nächsten Wochen, sondern erst „später in diesem Jahr“. Ich würde daher nicht vor Ende des Jahres mit einer weiteren detaillierten Ankündigung rechnen und mit ersten spezialisierten Geräten nicht vor 2026. Das wiederum klingt danach, dass Gemini für Google TV in vollem Umfang vielleicht nicht für ältere Geräte angeboten werden kann.

