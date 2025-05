Android: Google kündigt neues Smartphone-Design an – Material 3 Expressive Design startet bald (Galerie)

Googles Designer waren wieder fleißig und haben jetzt das schon vor einigen Tagen erstmals durchgesickerte neue Material 3 Expressive Design offiziell vorgestellt, das man als nichts geringeres als „Google-Design der Zukunft“ für mobile Oberflächen bezeichnet. Das neue Design soll schon mit Android 16 eingeführt werden und frischen Wind in das mobile Betriebssystem bringen, der laut der Ankündigung wohl auch dringend nötig gewesen ist. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck.



Schon in wenigen Wochen wird Google mit dem Start von Android 16 das neue Material 3 Expressive Design einführen, das wir euch bereits ausführlich vorgestellt haben und jetzt offiziell angekündigt wurde. Das neue Design besteht aus neuen Elementen, einer optimierten Typografie, neuen Animationen sowie farblichen Anpassungen und lebendigeren Formen – es ist die nächste Iteration des Material Design. Das Ziel war es, die Oberflächen lebendiger zu gestalten.

Das neue Material 3 Expressive setzt vor allem darauf, die wichtigsten Elemente und Informationsblöcke noch auffälliger zu gestalten als das bisher der Fall gewesen ist. Das muss nicht mehr ganz so bombastisch sein wie bei Material You, sondern eher ein dezentes Hervorheben in Form von leicht größeren Flächen, eigenständigen Farben sowie größeren Schriftarten. Das gilt sowohl für die Hauptinformationen einer Oberfläche als auch für die jeweils wichtigsten Interaktionselemente. Diese sorgen laut Google dafür, dass die Nutzer die Oberflächen bis zu 4x schneller als bisher nutzen können.

Schaut euch einmal die folgenden Bilder und Videos an, um einen Eindruck von diesem neuen Design zu erhalten, das die Android-Oberflächen in den nächsten Jahren bestimmen wird und meiner Meinung nach ein wirklich sehr gelungener Wurf ist.

































Ich denke, diese Bilder sprechen zunächst einmal für sich selbst. Auch wenn es zum größten Teil nur Element-Sammlungen sind, sehen diese doch deutlich „aufregender“ aus als zuvor bzw. bei den letzten beiden Generationen des Material Designs. Das hängt natürlich auch mit den verwendeten Farben, aber das Grundkonzept wird deutlich: Bewährtes beibehalten und mit etwas frischer Farbe modernisieren. Genau das war auch das erklärte Ziel der Designer, denn man wollte die Nutzer nicht verwirren, sondern nur mit einer frischen Optik begeistern.

In der Ankündigung heißt es interessanterweise noch, dass man sich im Jahr 2022 wunderte, dass alle App-Oberflächen gleich und langweilig aussehen – man fragte sich, wo denn die Individualität geblieben sei. Vermutlich waren das nicht dieselben Designer, die damals den ersten Release verantwortet hatten. Dass das Material Design mehr oder weniger genau dafür steht – Einheitlichkeit von der Form bis zur Farbe – spart man in der Ankündigung aus. Also hatte hatte man sich vor mittlerweile drei Jahren ans Werk gemacht, erste Konzepte erarbeitet und mit Android 16 sollen diese dann eingeführt werden.

Wir dürfen gespannt sein, wie schnell der Umstieg gelingen wird und welchen Einfluss das im Android-Alltag wirklich haben kann.

