Android: Google bringt neues Material Expressive Design – neue Oberflächen zeigen sich in der Uhr-App (Galerie)

Mit dem Start von Android 16 wird Google das neue Material Expressive Design einführen, das als nächste Iteration des Material Design viele kleine Optimierungen mitbringen soll. Wir konnten bereits erste Blicke auf das neue Design werfen und jetzt gibt es anhand der Uhr-App einen interessanten Vergleich zwischen den Oberflächen. Die klare Struktur der Uhr-App zeigt, wo es die größten Veränderungen geben wird.



Mit dem Material Design hat Google vor vielen Jahren die Grundlage für modernes UX-Design geschaffen, dessen Grundzüge bis heute in vielen Google-Apps zu finden sind. Im Laufe der Jahre kam mit Material Thema sowie Material You sowohl farblich als auch in der Formsprache und Darstellung Upgrades, Modernisierungen und veränderte Elemente dazu, aber im Grundsatz blieb man sich treu. Das gilt auch für das kommende Material Expressive Design.

Wir haben euch bereits das neue Android 16-Design und die neuen Android 16-Animationen gezeigt, das auf vielen Screenshots und Videos zu sehen war. Je nach Version, Smartphone oder persönlichen Einstellungen kann so manche Änderung schwer nachvollziehbar sein, sodass Vorher-Nachher-Fotos den direkten Vergleich erleichtern. Jetzt gibt es diese für die Android-App der Google Uhr. Auf den folgenden Screenshots ist das leicht zu sehen.

Die beiden linken Screenshots zeigen das aktuelle Design und die beiden rechten Bildschirmfotos zeigen euch das neue Design. Schon afu den ersten Blick wird deutlich, dass die wichtigen Zahlen bzw. Inhalte deutlich in der Größe sowie Intensität angewachsen sind. Die Zahlen sind größer und fetter geschrieben.









Aber nicht nur die Schrift wurde vergrößert, sondern auch Buttons haben eine neue Größe erhalten sowie ein mehr von der Oberfläche abhebende Form. Einige Buttons wurden ausgetauscht und speziell für die Uhren-App gibt es größere Schritte für dei Timer-Vorgaben, eine neue Beschriftung für die Navigations-Buttons und einige weitere kleine Änderungen. Nichts Dramatisches, aber insgesamt gibt es der App einen neuen Look.

Damit endet der Eindruck vom neuen Design bereits, das diesmal keinen ganz so großen Schritt mach wie bei den letzten Iterationen. Der frische Anstrich ist dennoch deutlich sichtbar.

Auch die App selbst hat wohl einen grundlegenden Umbau erhalten, der auf den ersten Blick nicht auffällt: Denn diese wurde mit dem neuen Jetpack Compose entwickelt, was die Nutzung noch flüssiger als bisher gestalten sollte. Ob es weitere Veränderungen oder Neuerungen geben wird, muss sich nach dem Release der neuen Android-Version zeigen.

