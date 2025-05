Google Drive & Gemini: Seitenleisten-ChatBot kann jetzt mehrere Dateien analysieren – Update wird ausgerollt

Langsam aber sicher geht die Integration von Gemini in den Cloudspeicher Google Drive voran, die sich bisher hauptsächlich auf sehr triviale Funktionen beschränkte. Jetzt macht diese einen großen Sprung und ermöglicht direkt in der Seitenleiste der Desktop-App eine Konversation über einzelne Dokumente oder eine Sammlung von Dateien. Es geht ein wenig in die Richtung NotebookLM.



Im Rahmen der ersten Workspace-Integrationen von Gemini wurde auch die Seitenleiste in Google Drive eingeführt, in der sich ein Ableger des KI-ChatBot aufrufen und zur schnellen Dokument-Analyse verwenden lässt. Diese Integration wurde allerdings für einen recht langen Zeitraum nicht angerührt und bot eher triviale Funktionen und Inhaltsangaben, die wohl nur in den wenigsten Fällen wirklich hilfreich waren. Jetzt gibt es einen Schwung neuer Möglichkeiten.

Ein Update bringt jetzt die Möglichkeit, Dateien aus Google Drive direkt in die Seitenleiste zu ziehen und diese somit zum Teil der Konversation zu machen. Gemini kann diese sowohl einzeln als auch in der Gesamtheit analysieren oder als Datenquelle zur Beantwortung von Fragen heranziehen. Damit ist es erstmals wirklich sinnvoll, Gemini in der Drive-Seitenleiste statt in der großen Version der eigenständigen App zu verwenden. Denn die Daten liegen bekanntlich im Drive, sodass dies einen schnellen Zugriff ermöglicht.

Es bleibt weiterhin bei der Einschränkung, dass Gemini nur auf die Dateien zugreifen kann, die für den integrierten ChatBot freigegeben werden. Es ist daher nicht möglich, dass Gemini selbstständig im Cloudspeicher oder wenigstens demselben Ordner nach weiteren Dateien und Informationen sucht. Das wäre vielleicht der nächste Schritt, doch dieser dürfte aufgrund des Umfangs sowie des internen Datenschutzes vielleicht nicht ganz so einfach umzusetzen sein.

Und damit geht Google Drive in eine ähnliche Richtung wie NotebookLM, so wie ich das hier im Blog schon vor einigen Tagen angeregt hatte, um eine sinnvolle Symbiose aus den beiden Produkten zu schaffen. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch nach wie vor würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass NotebookLM dauerhaft im Google-Portfolio als eigenständige App bestehen bleibt. Die neue Funktion wird in diesen Tagen für alle Workspace-Abonnenten ausgerollt.

[Google Workspace Blog]

