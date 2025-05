Gemini Update: Neue App startet, Gemini für Kinder, KI-Bildbearbeitung, Start auf Android-Plattformen & mehr

Die erste kurze Gemini-Woche im Mai hat begonnen und hat uns wieder sehr viele Neuerungen und Ankündigungen mitgebracht. So erwarten wir den Start auf allen Plattformen, berichten über die NotebookLM-Updates, ein personalisiertes KI-Modell, weitere Integrationen und Statistiken. Wir haben euch natürlich über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Rund um Gemini gab es in den letzten sieben Tagen viele interessante Entwicklungen, die wir euch natürlich hier im Blog zeitnah berichtet haben: Integrationen in andere Apps, der Start auf neuen Plattformen, die schwankende Marktführerschaft und natürlich auch die NotebookLM-Updates. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini startet in Kürze auf allen Plattformen

Google wird schon sehr bald Gemini auf allen Android-Ablegern starten. Wir haben bereits über die bevorstehenden Starts berichtet, die sich sowohl in Teardowns als auch grafisch bereits abzeichnen oder von Google gar schon angekündigt worden sind. Es kommt der Start auf Android Auto, auf WearOS, Google TV, auf den Smart Displays sowie auf den Android XR Smart Glasses. Hier findet ihr alle Infos.

» Gemini wird in Kürze auf Android Auto, WearOS, Google TV, Smart Displays und Android XR starten

Verfehlt Google die Gemini-Ziele?

Google hat sich das Ziel der Marktführerschaft gesetzt, das unbedingt noch in diesem Jahr erreicht werden muss. Doch damit sieht es aktuell schwierig aus, denn Gemini kommt wohl gerade einmal auf 350 Millionen aktive Nutzer, was in Google-Maßstäben nicht viel ist und auch weit unter der Konkurrenz von OpenAI, Meta und möglicherweise weiteren KI-Betreibern liegt.

» Neue Zahlen: Google wird die Gemini-Marktführerschaft wohl nicht erreichen









Viele Beispiele zum Gemini Veo 2 Videogenerator + Prompts

Wir zeigen euch viele Beispiele zum Videogenerator Veo 2, der jetzt fest in den KI-ChatBot Gemini integriert ist. Schaut euch die Videos einmal an, die mittlerweile eine erstaunliche Realität erreicht haben. Außerdem gibt es die Prompts dazu, mit denen ihr das Ganze nachvollziehen könnt.

» Das sind die Ergebnisse des neuen Gemini Veo 2 Videogenerator + Beispiel-Prompts

Google Drive und NotebookLM als perfektes Paar?

Google Drive und NotebookLM sind zwar völlig verschiedene Apps, aber dennoch treffen sie auf eine ähnliche Nutzergruppe bzw. stehen an unterschiedlichen Stellen im selben Workflow. Daher sind die beiden Apps bzw. Plattformen eigentlich ein perfektes Paar, das sich nur noch nicht gefunden hat.

» Google Drive und NotebookLM wären ein perfektes App-Paar

Google Maps startet Gemini Ask-Integration

Google Maps startet die Integration von Gemini als Ask-ChatBot. Mit diesem lassen sich Fragen zu ausgewählten Orten stellen, die direkt innerhalb der Kartenplattform und auf Basis derer Daten sowie einiger externer Quellen beantwortet werden. Bis zum breiten Start für alle Nutzer wird es sicherlich nicht mehr lang dauern.

» Google Maps bringt die Gemini Ask-Funktion zu ersten Nutzern

Gemini KI-Übersicht in der Websuche hat 1,5 Milliarden Nutzer

Die KI-Übersicht in der Google Websuche hat jetzt bereits 1,5 Milliarden Nutzer. Das ist die Anzahl der Nutzer, die eine solche KI-Übersicht über den Suchergebnissen erhalten und somit nicht mehr unbedingt die Ergebnisse anklicken müssen.

» Gemini erreicht mit KI-Übersicht in der Websuche 1,5 Milliarden Nutzer









Gemini wird personalisierter und stärker

Gemini wird mit einem der kommenden Updates mehr Personalisierung erhalten, soll noch tiefer integrierte werden, mehr Power erhalten und die Nutzer auch proaktiv ansprechen, um sie an Dinge zu erinnern.

» Erste Hinweise auf neue Gemini-Funktionen

» Google kündigt neue Gemini-Features an: Personalisierung, proaktiv und power

NotebookLM startet Audio-Zusammenfassung auf Deutsch

NotebookLM startet die Audio-Zusammenfassung jetzt auch in deutscher Sprache. Diese erstellt auf Basis der hochgeladenen Inhalte eine Unterhaltung zwischen zwei Personen im Podcast-Format. Probiert das unbedingt einmal aus.

» Google startet die NotebookLM Audio-Zusammenfassung in deutscher Sprache

Gemini für Kinder startet

Google will die Reichweite von Gemini erhöhen und startet jetzt für erste US-Nutzer eine Version für Kinder und Jugendliche. Diese lässt sich mit Family Link kontrollieren und bietet einige spezielle Features für diese Altersgruppe.

» Gemini für Kinder und Jugendliche startet jetzt für erste Nutzer

Gemini startet KI-Bildbearbeitung

Gemini startet eine KI-Bildbearbeitung direkt im ChatBot. Nutzer können jetzt ein beliebiges Foto hochladen und dieses von Gemini per Prompt bearbeiten lassen. Das funktioniert auch mit den von Gemini selbst erstellten Fotos.

» Gemini kann jetzt hochgeladene Bilder per KI-Prompt bearbeiten









NotebookLM startet die erste Android-App

NotebookLM hat sich vom Geheimtipp zum heimlichen Star im Gemini-Universum entwickelt. Die Plattform erstellt aus den hochgeladenen Dokumenten eine Zusammenfassung, kann Fragen beantworten, einen Überblick geben oder den bereits erwähnten Podcast erstellen. Bisher ist die App nur im Web sowie als Webversion unter Android nutzbar, aber dabei bleibt man nicht stehen. In Kürze wird eine Android-App starten, die jetzt bereits im Google Play Store hochgeladen wurde.

» Google NotebookLM veröffentlicht erste Android-App im Play Store

