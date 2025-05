Android Update: Neues Backup, Gemini-Start, Bubble-Modus, modernes Google-Design & Innovationen-Show

Eine weitere Woche geht zu Ende und hat uns auch zum Start in den Mai wieder unglaublich viele Neuerungen rund um das Android-Ökosystem gebracht. So wird es eine Backup-Erweiterung geben, ganz neue Android-Oberflächen, einen Bubble-Modus für Multitasking und die große Android-Show mit noch mehr Ankündigungen. In unserem Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen schnell und übersichtlich zusammen.



Der Start in den Mai war für Android-Nutzer wieder sehr ergiebig, denn Google hat unzählige Neuerungen in der Pipeline, die sich schon jetzt zeigen oder bereits angekündigt wurden. Von neuen Smartphone-Oberflächen über moderne Animationen, starke Android Auto-Erweiterungen bis zum Gemini-Start und Show-Event ist alles dabei. Es war einiges los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Alle Android-Plattformen werden mit Gemini versorgt

Gemini spielt schon jetzt eine große Rolle unter Android, denn es ist fest auf allen Smartphones integriert und steht, wie zuvor der Google Assistant, überall und jederzeit zur Verfügung. Schon bald steht der Start auf allen Android-Ablegern bevor, der sich bereits überall abzeichnet und nicht mehr lange auf sich warten lassen wird: Gemini für Android Auto, WearOS, Google TV, Smart Displays und Smart Glasses mit Android XR.

» Gemini startet auf allen Android-Plattformen – Auto, Wear, TV, Smart Displays und mehr

Neue Android-Foldables mit Dreifach-Faltung

Es gibt schon einen ganzen Schwung an Android-Foldables am Markt, von denen sich zwar einige Serien bereits etablieren konnten, die aber nach wie vor noch nicht alle Nutzer begeistern können. Vielleicht kann ein kommendes Samsung-Gerät dies ändern, denn mit dem für Herbst angekündigten Trifold werden die größten Foldable-Probleme plötzlich gelöst. Sowohl für die Nutzer als auch die Hersteller.

» Samsung will neues Dreifach-Foldable starten – löst Androids Foldable-Probleme









Ist Samsung Auto eine Konkurrenz zu Android Auto?

Kürzlich ist Samsung Auto gestartet und viele Nutzer dürften sich fragen, warum der Best Buddy plötzlich in Konkurrenz zu Googles Android Auto geht. Die Antwort ist derzeit noch ganz einfach, denn die App soll nur in den Märkten genutzt werden, wo Android Auto nicht zur Verfügung steht. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss.

» Darum hat Samsung eine eigene Auto-App als Android Auto-Alternative entwickelt

Android besitzt Nacktscanner – so lässt es sich deaktivieren

Es war ein großes Thema in den letzten Tagen und bleibt es wohl auch weiterhin: Android besitzt einen Nacktfoto-Scanner, der von Google ohne Ankündigung auf die Smartphones gebracht und aktiviert wurde. Zwar soll dieser derzeit nur von einer App verwendet werden, aber dennoch kann man das bei Unbehagen schon jetzt einfach abschalten.

» Android hat einen neuen Nacktfoto-Scanner an Bord – so lässt er sich abschalten

Mein Gerät finden kann Android-Smartphones schneller aufspüren

Das globale Gerätenetzwerk ‚Mein Gerät finden‘ kann Android-Smartphones jetzt bis zu vier Mal schnell aufspüren als bisher. Dafür hat man viele Verbesserungen an der Infrastruktur und unter der Haube des Netzwerks vorgenommen, um diesen Wert zu erreichen und somit die Nutzung bequemer zu gestalten.

» Mein Gerät finden soll jetzt vier Mal schneller Android-Geräte finden

Chrome wird unter Android zum PDF-Reader

Chrome für Android kann jetzt nativ PDF-Dateien anzeigen und ist nicht mehr auf externe Apps angewiesen. Das ist vor allem unter Android ein wichtiger Schritt, denn damit lässt sich der Download, das anschließende Öffnen und das meistens-vergessen im internen Speicher vollständig umgehen.

» Android-Nutzer können jetzt PDFs mit Chrome-Browser öffnen

Android Show bringt sehr viele Innovationen

Schon in zwei Wochen lädt Google zur ersten „Android Show“, die als I/O-Edition einen ganzen Schwung von Neuerungen hervorbringen soll. Wir haben längst eine Ahnung, was auf dieser Show so alles gezeigt werden dürfte und fassen euch schon einmal alle Infos zusammen.

» Google kündigt Android Show mit vielen innovativen Neuerungen an

Android soll eSIM in der Cloud sichern

Spannend: Das tief in Android integrierte Backup wird erweitert und soll schon bald auch die eSIM umfassen, die in der Cloud abgelegt und von dort vielleicht auch wiederhergestellt oder auf ein anderes Smartphone übertragen werden kann. Die Details sind noch etwas mysteriös.

» Neues Android-Backup umfasst in Kürze auch die eSIM









Android Auto erhält eine Klimasteuerung

Android Auto macht einen riesigen Schritt und soll erstmals die Möglichkeit bieten, eine Auto-Funktion zu steuern, die nichts mit dem Smartphone zu tun hat. Dafür wurde eine Schnittstelle und eine Oberfläche geschaffen, um die Klimasteuerung zu ermöglichen. Auf zahlreichen Screenshots zeigt sich die neue Oberfläche bereits – schaut es euch einmal an.

» Neue Android Auto Klimasteuerung zeigt sich jetzt auf vielen Screenshots

Android 16 bringt neuen Bubble-Modus

Mit Android 16 will Google das Multitasking im Smartphone-Betriebssystem stärken. Dafür wird es einen neuen Bubble-Modus geben, der alle Apps in einer kleinen Benachrichtigungsblase unterbringen und diese bei Bedarf in einer großen schwebenden Ansicht zeigen kann. Auf einer Reihe von Screenshots sowie in einem Video ist dieser neue Modus bereits zu sehen.

» Android 16 erhält einen Bubble-Modus für Multitasking

Android 16 erhält großes Design-Update

Mit Android 16 macht das Betriebssystem in puncto schickes Design einen großen Satz nach vorn. Denn es kommt das „Google-Design der Zukunft“ auf die Smartphones, das neue Farben mitbringt, neue Formen, überarbeitete Oberflächen und optimierte Elemente. Außerdem gibt es neue Animationen, die eine Art Gummiband-Effekt mitbringen, der die natürliche Nutzung betonen soll.

» Das ist die modernisierte Android-Oberfläche im Material Expressive Design

» Das sind die neuen Gummiband-Animationen der Android-Oberfläche

Google Play verliert fast die Hälfte aller Apps

Dem Google Play Store sind innerhalb von nur einem Jahr fast die Hälfte aller Apps verlorengegangen. Das hat aber nichts mit der Beliebtheit der Plattform oder des Stores zu tun, sondern viel mehr mit Googles strengen Vorgaben, die nicht mehr alle App-Entwickler erfüllen können. Jetzt ist der Google Play Store in etwa Gleich auf mit dem Apple App Store.

» Der Google Play Store verliert fast die Hälfte aller Android-Apps

Android Auto erhält Oberfläche im hellen Design

Auch bei Android Auto gibt es neue Oberflächen, die sich jetzt auf vielen Screenshots zeigen. Neben dem bereits erwähnten Update für die Klimakontrollen in der Navigationsleiste zeigt sich jetzt ein helles Design für die gesamte Oberfläche der Infotainment-Plattform. Erst einmal ungewohnt, aber sicherlich im Alltag eine nette Abwechslung.

» Das ist die neue Android Auto-Oberfläche im hellen Design









Android Auto kabellos nutzen

Mit einem noch brandneuen Dongle könnt ihr jetzt Android Auto vollkommen kabellos nutzen, ohne dass ein klobiger Dongle oder gar Kasten im Auto stehen oder eingestöpselt werden muss. Denn der Ottocast Mini (siehe Amazon-Box unten) sieht auf einen sehr kleinen Stick, der im Auto kaum noch sichtbar ist und somit auch nicht stören kann. Nur noch wenige Tage ist dieser zur Einführung auch noch vergünstigt.

» Mit diesem neuen Mini-Dongle könnt ihr Android Auto kabellos nutzen

