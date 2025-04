Samsung Auto: Neue Alternative zu Android Auto ist gestartet – das sind die Hintergründe zur neuen App

In diesen Tagen ist recht unerwartet eine Alternative zu Android Auto gestartet, die es den Nutzern ermöglichen soll, die für diesen Bereich relevanten Apps direkt am Infotainment-Display nutzen zu können: Mit Samsung Auto stammt diese von einem wichtigen Google-Partner, der sonst eher für Kooperationen steht. Aber wozu gibt es diese alternative Version überhaupt?



Die Infotainment-Plattform Android Auto steht auf sehr vielen Android-Smartphones zur Nutzung bereit und kommt stets dann zum Einsatz, wenn das Smartphone per Kabel oder in der modernen Variante kabellos mit dem Display im Fahrzeug verbunden wird. Doch es gibt mindestens ein sehr bedeutendes Land, in dem Android Auto ähnlich wie viele andere Google-Dienste nicht offiziell zur Verfügung steht – nämlich China. Auch im Riesenland hat Android eine sehr hohe Verbreitung, allerdings ohne die hierzulande obligatorischen Google-Dienste.

Weil in China die Android-Versionen ohne Google-Dienste dominieren, ist auch Android Auto nicht nutzbar. Mit dem Start von Samsung Auto als mutmaßliche Android Auto-Kopie ändert sich das zumindest theoretisch. Samsung will die Plattform in China anbieten und die eigenen Smartphone somit vielleicht komfortabler als bisher im Auto nutzbar machen – inklusive der prominenten Positionierung einiger Samsung-Apps. Wir haben euch das Tool bereits im verlinkten Artikel ausführlich beschrieben.

Notwendig ist Samsung Auto also aufgrund des Fehlens von Android Auto. Natürlich gibt es in China einige Alternativen, doch keine dürfte eine solche Verbreitung wie Android Auto im Rest der Welt haben. Weil Samsung das Produkt mutmaßlich nur in China anbieten wird, ist es keine echte Konkurrenz zu Android Auto, sondern eher eine Art Türöffner – den Google selbst aber nicht nutzen wollen wird. Angesichts des heraufziehenden Wirtschaftskriegs zwischen den USA und China dürfte sich das auf absehbare Zeit auch nicht ändern.

Wie sich Samsung Auto langfristig auswirken wird, bleibt abzuwarten. In China hat der weltweit größte Smartphone-Hersteller einen Marktanteil von unter einem Prozent (!). Dennoch wäre ein internationaler Start, den wir aber nicht erwarten, für Samsung nur einen Knopfdruck entfernt. Dementsprechend könnte Googles eher gemütliches Android Auto-Team endlich etwas Druck bekommen, die Weiterentwicklung voranzutreiben.

