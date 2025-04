Android Auto kabellos nutzen: Neuer Mini-Dongle jetzt rabattiert zu haben – schlankes Design, viele Funktionen

Um Googles Infotainment-Plattform Android Auto möglichst komfortabel zu verwenden, sollte man auf eine kabellose Verbindung umstiegen, mit der das lästige Kabel im Auto entfallen kann. Jetzt gibt es einen neuen Dongle im sehr kompakten Format, mit dem ihr sowohl den kabellosen Vorteil als auch das aufgeräumte Ambiente erhalten könnt. Um dieses Paket abzurunden, ist der Ottocast Mini jetzt vergünstigt bei Amazon zu haben.



Eigentlich sollte die kabellose Nutzung von Android Auto die Standardlösung sein, aber das ist leider nicht der Fall. Denn aus tech-historischen Gründen unterstützen viele Systeme diese Verbindungsform bis heute nicht und sind weiterhin auf das lästige USB-Kabel angewiesen. Denn die trotz modernen Fahrzeugen veralteten Displays bieten keine entsprechenden Technologien oder Schnittstellen. Die Dongles sind die Lösung.

Um diese Komfort-Lücke zu schließen und die kabellose Nutzung in allen Fahrzeugen zu ermöglichen, gibt es eine Reihe von Dongles, die als Brücke zwischen Smartphone und Infotainment-Display fungieren. Wir haben euch in der Vergangenheit schon einige Dongles vorgestellt und mit dem neuen Ottocast Mini ist erst vor wenigen Wochen ein ganz neues Produkt erschienen. Dieses bringt den gewohnten Funktionsumfang wie alle anderen Dongles, hat aber noch einen weiteren Vorteil im Gepäck, den die Konkurrenz aktuell nicht bieten kann: Der sehr komfortable Formfaktor.

Der Ottocast Mini macht seinem Produktnamen wirklich alle Ehre, denn dieser hat ein sehr kompaktes Design, sodass dieser im Auto fast schon untergehen kann. Statt also das lästige Kabel durch einen großen Dongle oder gar eine Box zu ersetzen, solltet ihr daher die neue Miniversin verwenden – sonst führt euch die alternative Lösung vom Regen in die Traufe. Als zweiter Vorteil gegenüber der ersten Version ist ein Button für den schnellen Gerätewechsel mit an Bord.

Der Ottocast Mini misst gerad einmal 2×5 Zentimeter und ist damit deutlich kleiner als andere Dongles und sogar kompakter als euer Autoschlüssel. Und dann müsst ihr natürlich noch bedenken, dass ein gutes Drittel der Größe im USB-Anschluss eures Autos bzw. Displays verschwindet. Viel kleiner kann man einen solchen Kabellos-Dongle wohl nicht mehr designen. Denn es gibt noch den leicht zu erreichenden Button, der fast schon die Restgröße vorgibt. Aus technischer Sicht unterstützt der Dongle sowohl Android Auto als auch Apple CarPlay und bringt Wifi 5,8 Gigahertz sowie Bluetooth 5.2 als Verbindungstechnologien mit.

Der Ottocast Mini ist laut Hersteller mit 98 Prozent aller Fahrzeuge kompatibel, also mehr oder weniger mit allen Fahrzeugen. Dabei bezieht sich die Kompatibilität auf die Unterstützung von Android Auto durch das Display. Wer bisher Android Auto per Kabel nutzen konnte, kann dies auch mit dem Ottocast Mini-Dongle tun. Probiert das einfach einmal aus und wenn es wider erwarten nicht funktioniert, sendet ihr ihn einfach an Amazon zurück.

Dongle jetzt in Aktion: Wer den Dongle jetzt gleich bestellt, kann bei Amazon noch einen zehn Euro Rabatt-Coupon aktivieren. Das solltet ihr nicht verpassen. Zusätzlich bekommt ihr noch zwei Adapter für die Nutzung mit einem USB-C Anschluss sowie in einer abgewinkelten Variante zum weiteren Verstecken des kleinen Gadgets.

» Ottocast Mini Dongle bei Amazon bestellen

(Partnerlink, vielen Dank für eure Unterstützung!)

