Pixel Update: Das Mai-Update ist endlich da – Google bringt wichtige Verbesserung auf die Smartphones

Google hat bereits gestern das Android-Update für Mai veröffentlicht, das einen wichtigen Fix für eine kritische Lücke im Gepäck hatte. Jetzt folgt das Pendant für die Pixel-Smartphones, das eine Reihe von zusätzlichen Fixes im Gepäck hat, die wichtige Probleme auf den Geräten beheben. Das Pixel Update für Juni sorgt unter anderem dafür, dass Stolpersteine rund um die Kamera und den Akku behoben werden.



Eigentlich sollte der Mai aus aktueller Android- und Pixel-Sicht gar nicht so gut gefüllt sein, denn Google befindet sich am Ende eines Zyklus, bei dem nur die wichtigsten Sicherheitslücken gestopft werden. Daher gab es gestern auch ein nahezu leeres Android-Sicherheitsupdate für Mai, das dennoch eine kritische Lücke im Betriebssystem schließt. Dieser Fix kommt nun auch auf den Pixel-Smartphones an und hat weitere Verbesserungen im Gepäck. Sicherheitsverbesserungen für die Pixel-Smartphones gibt es in diesem Monat übrigens nicht.

Funktionell legt man mit einer Reihe von Verbesserungen nach, die aufgetauchte Probleme beheben: Ein Fix soll dafür sorgen, dass die Ladegeschwindigkeit des Akkus zwischen 75 und 80 Prozent nicht in den Keller geht. Eine weitere Verbesserung sorgt dafür, dass die Kamera unter gewissen Umständen nicht mehr einfriert, wenn bei einer Videoaufnahme gezoomt werden – sicherlich eine ärgerliche Sache. Außerdem gibt es Verbesserungen im Displaybereich, die ein Flackern verhindern oder zufällig auftauchende Fragmente verhindern sollen.

Der letzte Fix umfasst ebenfalls eine eingefrorene Oberfläche, die auftreten konnten, wenn die Tastatur geöffnet oder eine App in unklarer Position gestartet wurde. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Details sowie die geplanten Rollouts für die einzelnen Pixel-Smartphones. Einen Fix für die Pixel-Bootloop hat man zumindest in der Ankündigung bisher noch nicht in Aussicht gestellt.









Battery & Charging Fix for slow wireless charging speeds when the battery level is between 75% and 80% in certain conditions*[1] Camera Fix for an issue where the camera app could freeze while recording video and adjusting the zoom level*[4] Display & Graphics Fix for an issue that caused a persistent flickering white dot or visual noise to appear at the top of the display in certain conditions*[3]

Fix for an issue that could intermittently cause the screen to appear fuzzy, frozen, or display noise lines*[2] Framework Fix for an issue where the keyboard or input screen could appear frozen or incorrectly positioned in some apps under certain conditions*[1] Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific. *[1] Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

*[2] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

*[3] Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

*[4] Pixel 10

» Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Mai-Update ist jetzt da

[Pixel Community]

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