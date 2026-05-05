Pixel 11-Smartphones: Gesichtserkennung sollte stark verbessert werden – neuer Sensor verzögert sich (Leak)

Auch auf den Pixel-Smartphones genießt die biometrische Sicherheit eine hohe Relevanz und sollte eigentlich mit der kommenden Generation deutlich verbessert werden. Doch jetzt zeigt ein neuer Leak, dass die optimierte Gesichtserkennung der Pixel 11-Smartphones doch nicht starten und wohl auf die nächste Generation verschoben werden wird. Das sorgt im wahrsten Sinne des Wortes für enttäuschte Gesichte.



Die biometrische Sicherheit wird auf Smartphones üblicherweise per Fingerabdruckscanner oder Gesichtserkennung umgesetzt und soll dafür sorgen, dass die Entsperrung oder Freigabe von Inhalten so sicher und komfortabel wie möglich ist. Google setzt bis auf einen kleinen Ausflug mit der vierten Pixel-Generation hauptsächlich auf einen starken Fingerabdruckscanner, wollte aber mit den Pixel 11-Smartphones auch bei der Gesichtserkennung wieder stark nachlegen. Doch das scheint erneut für Probleme zu sorgen.

Wir hatten erst vor wenigen Wochen von der neuen Pixel 11-Gesichtserkennung berichtet, doch jetzt geht aus einem aktuellen Leak hervor, dass der dafür notwendige Sensor schlicht noch nicht für den Einsatz bereit ist. Konkret geht es um das „Project Toscana“, das die Gesichtserkennung mit einer optimierten Kamera und möglicherweise einem IR-Scanner unter dem Display zuverlässiger gestalten und beschleunigen sollte. Die Entwicklung ist wohl abgeschlossen, aber die Ergebnisse noch nicht in der Region, die man sich bei Google Pixel wünscht.

Weil die Pixel 11-Smartphones schon in gut drei Monaten vorgestellt werden, ist die Entscheidung FÜR oder GEGEN die optimierte Gesichtserkennung intern natürlich längst gefallen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Leaker über inkorrekte Informationen verfügen, sondern der notwendige Sensor tatsächlich für die 12. Generation oder gar noch eine noch spätere Zeit aufgeschoben ist.

Google scheint bei allen Kamera- und KI-Erfolgen einfach kein Glück mit der Gesichtserkennung zu haben. Schon das massive All-In bei den Pixel 4-Smartphones erwies sich als großer Flop und wurde schon mit der fünften Generation korrigiert. Das Ziel ist es, die Erkennung zu beschleunigen, in schlechten Lichtverhältnissen zu ermöglichen und sehr viel zuverlässiger zu gestalten.

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[9to5Google]

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