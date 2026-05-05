Pixel 11-Smartphones: Neuer Google-Chip wird wohl zur Rakete – Leak verrät viele Details zum Tensor G6

In etwas mehr als drei Monaten wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die sich gestern in einem umfangreichen Leak gezeigt haben. Der Leak hat uns viele zusätzliche Spezifikationen verraten und auch einen neuen Blick auf den Tensor G6 ermöglicht. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum wichtigen Hardware-Hirn der Pixel 11-Smartphones.



Seit der sechsten Smartphone-Generation ist der Tensor-SoC das Herzstück der Pixel-Serie und wird in den Pixel 11-Smartphones bereits in seiner sechsten Generation zum Einsatz kommen. Google ist mit dem Chip bereits mehrfach ein großes Risiko eingegangen, zuletzt durch den Partnerwechsel von Samsung auf TSMC und die vollständige Übernahme der Kontrolle über das Design. Jetzt kann man darauf aufbauen.

Laut dem aktuellen Leak wird der Tensor G6 auf eine 1+4+2 Konfiguration basierend auf den neueren ARM C1-Kernen setzen – das gibt ordentlich Rechenpower für blitzschnelle Smartphones. Beim GPU soll ein PowerVR C-Series CXTP-48-1536 zum Einsatz kommen, der leider schon fünf Jahre auf dem Buckel hat und daher nicht unbedingt als High-End gilt. Doch das dürfte man wohl durch die restlichen Specs und die Optimierung des Tensor auf die Pixel-Smartphones ausgleichen.

Für höchste Sicherheit kommt ein aktualisierter Google Titan M3 zum Einsatz und um der KI möglichst viel Rechenpower zur Verfügung zu stellen, wird eine neue Generation der Tensor Processing Unit verbaut sein. Anders als im Desktop- und Serverbereich ist die GPU daher im Tensor-SoC gar nicht so relevant. Daher könnte es eine vernünftige Entscheidung von Google sein, bei dieser einzusparen. Für die Bildverarbeitung setzt man auf einen „Google Image Signal Processor“ und als Modem soll ein MediaTek M90 zum Einsatz kommen.









Alle Infos zum Tensor G6 in der Übersicht

Architektur: 1+4+2 Konfiguration mit ARM C1-Kernen

GPU: PowerVR C-Series CXTP-48-1536

Sicherheit: Google Titan M3

KI: Google Tensor Processing Unit

Bildverarbeitung: Google Image Signal Processor

Modem: MediaTek M90

Damit sind wir in puncto relevanter Spezifikationen für den Tensor-SoC jetzt praktisch vollständig versorgt. Google scheint erneut ein Powerpaket zu formen, das für die immer aufwendigere lokale KI auch benötigt wird. Mit dem eigenen Tensor ist man sehr gut aufgestellt, das erst kürzlich in einer neuen Gemini-optimierten Generation vorgestellt wurde.

Der vielleicht wichtigste Schritt aus Nutzersicht ist es, dass Google das letzte Samsung-Überbleibsel von Bord wirft – nämlich das seit jeher verwendete Exynos-Modem. Stattdessen soll das MediaTek-Modem zum Einsatz kommen, das als deutlich stabiler gilt.

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[9to5Google]

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