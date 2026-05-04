Android: Völlig neue Google-App bringt KI-Agenten auf Smartphones – das ist COSMO (Screenshots + Infos)

Google arbeitet an der KI-Zukunft von Android, die große Teile des Smartphone-Alltags rund um KI-Agenten konzentrieren soll. Dieser Umbau könnte schneller voranschreiten als bisher erwartet, denn jetzt ist eine mysteriöse Google-App aufgetaucht, die viele Aufgaben per lokaler KI automatisieren soll. Hier findet ihr alle Infos zur App, die nur wenige Minuten verfügbar gewesen ist.



Ich hatte hier im Blog erst am Wochenende über das Ende der Android-Apps geschrieben und die aktuellen Entwicklungen zusammengefasst, die sich vor allem um lokale KI-Agenten drehen. Jetzt kommt zu den immer näherkommenden Einschlägen ein weiteres Kapitel hinzu, denn Google hatte am Wochenende versehentlich eine neue Android-App veröffentlicht. Die App COSMO dreht sich sehr eindeutig darum, viele Aufgaben per KI zu automatisieren.

Die App war unter der Bezeichnung COSMO und dem Paketnamen com.google.research.air.cosmo mit 1,13 Gigabyte Größe im Google Play Store gelistet – allerdings nur für wenige Minuten. Doch das hat ausgereicht, um die Informationen zu spiegeln. Hier einmal die App-Beschreibung, wie sie sich auf der Google Play Store-Seite gezeigt hatte:

COSMO is an experimental AI assistant application for Android devices. COSMO brings the power of artificial intelligence directly onto your device. From organizing your day to answering complex questions, COSMO works behind the scenes to simplify your life.

Die Rede ist von einer experimentellen App, die einen neuen KI-Assistenten auf das Smartphone bringt, der den digitalen Alltag organisieren, komplexe Fragen beantworten und hinter den Kulissen vieles vereinfachen soll. Es gibt auch jede Beispiele und einige Screenshots von der App.









Die wichtigsten Funktionen der App

List Tracker: Automatically suggests keep lists to you.

Automatically suggests keep lists to you. Document Writer: If I mention needing to make a document, write a letter or summarize something, offer to make the doc for me.

Calendar Event Suggester: If I am discussing plans or scheduling with someone and agree on a time, offer to schedule it on calendar.

If I am discussing plans or scheduling with someone and agree on a time, offer to schedule it on calendar. Browser Agent: Offer to automate tasks using Mariner.

Offer to automate tasks using Mariner. Add Timer: If I mention a time bound task, suggest to create a timer in the clock app.

If I mention a time bound task, suggest to create a timer in the clock app. Deep Research: If I discuss a complicated research need that requires multiple sources to answer, and where a full report could be useful, offer to complete deep research for me on the topic.

If I discuss a complicated research need that requires multiple sources to answer, and where a full report could be useful, offer to complete deep research for me on the topic. Quick Photo Lookup: If I mention a photo that I took and want to share with someone, offer to find for the photo for me so I don’t have to interrupt the conversation.

If I mention a photo that I took and want to share with someone, offer to find for the photo for me so I don’t have to interrupt the conversation. Google it: When I have a question that could be answered quickly by a web search, offer to find the answer for me.

When I have a question that could be answered quickly by a web search, offer to find the answer for me. Jargon Definitions: If I encounter complex jargon or an acronym, explain what it means to me.

If I encounter complex jargon or an acronym, explain what it means to me. Provide Insight: Offer insights and ideas to assist my curiosity when I’m seeking info or opinions.

Offer insights and ideas to assist my curiosity when I’m seeking info or opinions. People Understanding: Provide context about people.

Provide context about people. Event Understanding: Provide context about events.

Provide context about events. Recall: Show me things I’m trying to remember.

Show me things I’m trying to remember. Conversation Summary: Summarizes recently ended conversations when you change context.

Aus obiger Auflistung geht beretis hervor, dass die App jede Menge Dinge im digitalen Smartphone-Alltag automatisieren bzw. von einer KI erledigen lassen soll. Dabei geht es um den lokalen Dateizugriff, die Auswertung von lokalen oder eingehenden Dateien, das Erstellen von Listen, der Start von Timern, die Kombination von Kontext aus mehreren Quellen und sehr viel mehr. Es gibt auch noch weitere Screenshots.









Laut der Beschreibung ist diese App nicht unbedingt selbst eine Automatisierung, sondern viel mehr die Steuerzentrale für eine lokale KI, die auf dem Smartphone aktiv ist. Benötigt wird das lokale Gemini Nano, das vor allem auf den Pixel-Smartphones zuletzt größere Sprünge gemacht hatte. Es ist zu erwarten, dass daher nicht nur einzelne Apps oder KI-Agenten starten, sondern Android im Hintergrund ganz massiv umgebaut wird, um solche KI-Aktionen überhaupt erst zu ermöglichen.

Ganz offensichtlich ist der Release versehentlich erfolgt und sollte wohl erst in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Denn es steht das Android Show-Event vor der Tür, das uns am 12. Mai viele Neuerungen rund um Android bringen soll. Man spricht bereits vom wichtigsten Android-Jahr seit langer Zeit und hatte bereits vor Monaten angekündigt, das Betriebssystem stark auf KI-Agenten ausrichten zu wollen. Vielleicht ist COSMO zukünftig so geläufig wie Gemini, wir dürfen gespannt sein…

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