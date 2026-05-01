Android Update: Große Updates für Android Auto, Neues in Android 17, Start auf dem Desktop und Messages

Wir starten mit großen Schwung in den Mai und blicken auf die letzte Android-Woche des April zurück, die noch einmal interessante Neuerungen zu bieten hatte, vor allem rund um Android Auto und Android Automotive. Wir zeigen euch aber auch die Neuerungen in Android 17, berichten über den Android-Start am Desktop und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die letzte Android-Woche im April war dominiert von kommenden Updates, die wir bereits einsehen können. So konnten wir euch alle Neuerungen in Android 17 zeigen, berichten über den kommenden Start von Android auf dem Desktop und zeigen euch die neuen Label in Android Auto. Aber auch Gemini spielt rund um Android Auto(motive) eine wachsende Rolle. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Neuerungen in Android 17

Google bringt mit Android 17 wieder viele wichtige Neuerungen in das Betriebssystem, die sich sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube zeigen. Wir fassen euch im folgenden Artikel alle Neuerungen zusammen, die sich mit den letzten Beta-Versionen gezeigt haben. Es gibt viel zu sehen!

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 17

Android startet auf dem Desktop

Android wird mit einem großen Anlauf auf dem Desktop starten, wobei Google schon in wenigen Tagen den breiten Startschuss geben könnte. Wir zeigen euch, wie es mit Android am Desktop weitergeht, mit dem neuen Betriebssystem Aluminium OS und natürlich auch mit ChromeOS, das nicht den erwarteten Schwung am Desktop bringen konnte.

» Android startet auf dem Desktop – alle Infos









Android Auto wieder mit Google Assistant?

Viele Android Auto-Nutzer berichten, dass Gemini plötzlich wieder verschwunden ist und sich stattdessen der Google Assistant meldet. Sollte das auch bei euch der Fall sein, zeigen wir euch hier, wie ihr Gemini wieder zurückbringen könnt. Der Weg ist etwa kurios, soll aber problemlos funktionieren.

» Android Auto verliert Gemini – das könnt ihr tun

Android Auto-Navigation mit neuen Labels

Die Google Maps-Navigation in Android Auto bringt eine Reihe von Neuerungen mit, die sich vor allem durch größere Labels in der Kartenoberfläche zeigen. Damit soll es noch einfacher als bisher sein, die Straßen zu erkennen.

» Google Maps in Android Auto optimiert die Label in der Navigation

Android für KI-Agenten

Android wird sich wohl schon bald stark verändern und könnte vollkommen auf KI-Agenten ausgerichtet werden. Diese Spekulation gibt es seit langer Zeit und jetzt zeigt uns OpenAI, wie man sich das Smartphone der Zukunft ganz ohne Homescreen und klassische App-Auflistung vorstellt.

» Neue Android-Betriebssystem mit KI-Agenten kommen

Android XR Smart Glasses zeigen sich

Die Android XR Smart Glasses sollen in diesem Jahr abheben. Jetzt zeigen sich die ersten Exemplare aus dem Hause Samsung in einem Leak und entsprechen weitestgehend dem, was wir aufgrund früherer Leaks erwartet hatten. Schaut euch doch einmal die Smart Glasses an, die schon im Sommer starten könnten.

» Das sind die ersten Smart Glasses mit Android XR









Google Messages verliert Zeitstempel

Google Messages unter Android baut mal wieder um und verliert jetzt die wichtigen Zeitstempel. Diese lassen sich nur noch über eine Geste einblenden, was sicherlich auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.

» Google Messages verliert Zeitstempel in der Konversation

Gemini für Android Automotive startet

Gemini für Android Automotive steht in den Startlöchern. Nachdem Android Auto bereits mit der KI versorgt worden ist, soll Gemini jetzt auch auf Android Automotive und mit Google Built-in durchstarten.

» Google bringt Gemini jetzt zu Android Automotive

Letzte Aktualisierung am 30.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.