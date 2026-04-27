Android Auto: Google Maps Navigation erhält neue Label – Straßen werden stärker hervorgehoben (Screenshots)

Die Google Maps Navigation in Android Auto kommt bei sehr vielen Autofahrern zum Einsatz und soll sowohl die Anweisungen als auch den aktuellen Standort in der Oberfläche zeigen. Jetzt wird ein hilfreiches Update ausgerollt, das den Autofahrern dabei helfen soll, die aktuell befahrenen und kommenden Straßen leichter zu erkennen. Größere Label sollen die Lösung bringen.



Die Google Maps Navigation soll nicht nur Navigationsanweisungen geben und über Spurwechsel, Abbiegungen und andere Dinge informieren, sondern soll zur Selbstorientierung auch Straßenbezeichnungen mitteilen. Bisher ist das eher sporadisch oder gar gefühlt zufällig der Fall, wobei gerade im Stadtverkehr bei einer hohen Zoomstufe die Straßennamen erkennbar sind. Bei einer etwas längeren Wegführung und geringerem Zoom sind Bezeichnungen selten.

Jetzt wird ein hilfreiches Update ausgerollt, das zusätzliche Label in die App-Oberfläche bringt. Diese sind, so wie auf obigen Screenshots zu sehen, in Form von Markierungen zu sehen und nicht als direkte Beschriftungen. Damit wird auf den ersten Blick deutlich, auf welcher Straße man sich aktuell befindet und wie sich der Straßenname möglicherweise bei der nächsten Anweisung ändern wird.

Bisher war die Markierung aufgrund des blauen Streifens für die Routenführung eher schlecht bis gar nicht zu sehen. Leider kommen die neuen Label nur bei einer aktiven Navigation und nicht in der Standardoberfläche ohne Navigation zum Einsatz. Zwar könnt ihr Gemini oder Google Maps jederzeit fragen, wo ihr euch gerade befindet, doch eine visuelle Darstellung für den ersten Blick ist sicherlich zu bevorzugen.

Die neuen Label zeigen sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern und benötigt kein Update, sondern werden entweder serverseitig freigeschaltet oder über die per Cloud ausgelieferten Kartenoberflächen auf die Displays der Nutzer kommen. Haltet doch einfach einmal Ausschau, ob ihr das ebenfalls hilfreich findet.

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