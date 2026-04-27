Abhängigkeit von Google & Co: Großteil der Deutschen misstraut US-Unternehmen und chinesischen Anbietern

Die digitale Welt wird von wenigen Unternehmen beherrscht, die zum größten Teil aus den USA oder China stammen – das hat sich im Laufe der Jahre immer weiter verschärft. Jetzt kommt eine Studie zu dem überraschenden Ergebnis, dass ein Großteil aller europäischen Nutzer diesen Unternehmen misstraut. Wirklich konsequent scheint der überwiegende Teil der Nutzerschaft aber dennoch nicht zu sein.



Wer im Internet unterwegs ein, ein mobiles Gerät benutzt, Social Media und Messaging nutzt, Inhalte streamt, im Smart Home unterwegs ist oder einfach nur am PC sitzt, kommt um Dienste von US-amerikanischen und immer häufiger chinesischen Unternehmen nicht vorbei. Das ist keine Überraschung und wird sich trotz aller Anstrengungen wohl auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Bisher war diese Abhängigkeit in der globalen Welt kein großes Problem, doch mit der aktuellen US-Regierung macht sich so manch einer dann doch aus gutem Grund Gedanken.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Monaten philosophiert, dass wir zu abhängig von Google sind und die meisten Menschen sehen das wohl ähnlich. Eine aktuelle Studie kommt zum Ergebnis, dass 91 Prozent der Deutschen den US-Unternehmen nicht vertrauen und sogar 98 Prozent den chinesischen Unternehmen nicht vertrauen. Das sind gewaltige Werte über dem europäischen Schnitt von etwa 83 Prozent.

Natürlich muss man einem Unternehmen nicht „trauen“, aber diese Dimension ist schon sehr überraschend. Die allermeisten Nutzer, die auf eine solche Einschätzung kommen, dürften wohl dennoch den größten Teil des digitales Alltags in den Netzen und auf den Geräten von US-Unternehmen und chinesischen Unternehmen verbringen. Sei es aus Bequemlichkeit oder in vielen Fällen einfach aus Alternativlosigkeit.

Es beginnt schon damit, dass man ein Smartphone ohne US-Betriebssystem oder ohne chinesische Hardware-Beteiligung mit der Lupe suchen muss. Im Computer-Bereich ist es nicht anders, bei den Apps ebenfalls nicht, bei den Cloud-Diensten und so weiter. Dennoch sollte man nicht darauf wetten, dass alternative europäische Dienste in naher Zukunft ernsthaft in Betracht gezogen werden. Im KI-Bereich wiederholt sich diese Entwicklung derzeit erneut.

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[Der Standard]

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