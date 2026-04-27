YouTube: Das Clips-Feature für Android wird eingestellt – neue Verlinkung inklusive Zeitstempel startet

Viele Nutzer dürften die Videos auf YouTube nicht nur selbst konsumieren, sondern das eine oder andere mediale Werk auch gern mit anderen Nutzern teilen wollen – sei es per Messenger, E-Mail oder in den sozialen Netzwerken. Jetzt erhält die Android-App eine neue Funktion, mit der sich Videos direkt an einem gewählten Zeitstempel verlinken lassen. Parallel dazu wird die Funktion YouTube Clips weitgehend geopfert.



YouTube bietet seit sehr vielen Jahren die Möglichkeit, nicht nur ein Video zu verlinken, sondern auch einen konkreten Zeitstempel in die URL zu integrieren. Ruft man einen solchen Link auf, startet das Video an der markierten Stelle. Im Browser ist das seit vielen Jahren möglich und auch die Android-App kann seit langer Zeit mit dem Start des Videos am gewählten Zeitpunkt glänzen. Die Verlinkung selbst war unter Android bisher allerdings schwierig.

Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der sich ein Video direkt am gewählten Zeitstempel verlinken lässt. Dafür gibt es im Teilen-Dialog ein neues Auswahlfeld, das standardmäßig deaktiviert ist. In diesem lässt sich festlegen, ob der Link nur zum Video oder auch zur gewünschten Stelle führen soll. Zur besseren Übersicht zeigt der Teilen-Dialog die Zeitmarke an, zu der der Link führen wird.

YouTube Clips verschwindet

Alternativ gab es einige Jahre lang die Möglickeit, einen Teil eines Videos per Clips-Funktion auszuschneiden und nur diesen per Link zu verschicken. Das Originalvideo bleibt davon natürlich unberührt und kann wieder aufgerufen werden. Diese Funktion sollt(te) dazu dienen, einen konkreten Zeitraum eines Videos hervorzuheben. Während das neue Zeitstempel-Feature nur einen Startpunkt hat, hatte YouTube Clips auch einen Endpunkt, der jetzt nicht mehr angeboten wird.

YouTube verspricht, dass alle zuvor erstellen Clips bestehen bleiben und die Links noch für lange Zeit funktionieren werden. In den nächsten Monaten will man weitere Neuerungen rund um die Clip-Funktionalität und das Hervorheben von Inhalten ankündigen.

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