Android Auto: Gemini verschwindet plötzlich – Nutzer berichten von unerwarteter Google Assistant-Rückkehr

Viele Nutzer von Android Auto mussten sehr lange auf den Start von Gemini warten, das viele neue Funktionen auf die Infotainment-Plattform bringt. Umso überraschender zeigen sich jetzt viele Nutzer, dass der neue KI-Assistant plötzlich verschwunden ist und wieder durch den Google Assistant ersetzt wurde. Dabei handelt es sich offensichtlich um einen Bug, für den bereits ein Workaround existiert.



Erst vor wenigen Wochen ist die Gemini-KI für Android Auto weltweit für alle Nutzer gestartet und bringt sowohl viele Neuerungen als auch einige Änderungen auf die Infotainment-Plattform. Hat man sich an die neuen Möglichkeiten erst einmal gewöhnt, will man sie recht schnell nicht mehr missen. Doch genau das ist derzeit bei vielen Nutzern der Fall, die plötzlich wieder den Google Assistant im Fahrzeug vorfinden.

Natürlich handelt es sich dabei um einen Bug, der uns zeigt, dass der Assistant nach wie vor zur Verfügung steht und trotz selbst gesetzter Deadline noch nicht abgeschaltet wurde. Google hat das Problem bereits bestätigt und dürfte es recht bald beheben. Wer die erweiterte Funktionalität nicht benötigt, kann auf einen zeitnahen Bugfix warten, aber es gibt auch einen Workaround. Einige betroffene Nutzer berichten, dass dieser erfolgreich ist.

So lässt sich Gemini wieder aktivieren

Um Gemini zurückzubringen, müsst ihr ironischerweise in den Android Auto-Einstellungen zurück zum Google Assistant wechseln. Öffnet dazu die Einstellungen in Android Auto am Display oder auf dem Smartphone. Wählt dann im Bereich Sprachassistenz den Google Assistant aus. Nach einem erneuten Start von Android Auto solltet ihr darüber informiert werden, dass Gemini als Upgrade zur Verfügung steht. Das lässt sich bestätigen und anschließend sollte Gemini wieder zur Verfügung stehen.

Aufgetreten ist der Bug nach dem Update auf die Version 16.7. Wie groß der Kreis der Betroffenen ist, lässt sich nicht sagen. Die Supportforen sind jedenfalls gut mit Berichten gefüllt. Gut möglich, dass vielen Nutzern – die nicht mehr als die Navigation verwenden – der unerwartete Wechsel gar nicht auffällt oder dieser nicht stört.

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