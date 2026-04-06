Gemini in Android Auto: Rollout hat endlich begonnen – das sind die neuen KI-Funktionen für Autofahrer (Video)

Google hat schon vor Monaten damit begonnen, Gemini für Android Auto in den Rollout zu bringen und den alten Assistant endgültig zu ersetzen – doch die Verteilung lief mit fest angezogener Handbremse. Das scheint sich jetzt geändert zu haben, denn in diesen Tagen berichten viele Nutzer auch in Deutschland davon, dass die neue KI endlich im Auto angekommen ist. Anlässlich dessen zeigen wir euch, was ihr mit der neuen Assistenz anfangen könnt: Die wichtigsten Funktionen von Gemini für Android Auto.



Gerade im Fahrzeug ist die Sprachsteuerung eine wichtige Grundlage zur Nutzung smarter Funktionen, wobei der Google Assistant über viele Jahre einen recht guten Job gemacht hat, aber dennoch längst nicht mehr die modernen Ansprüche erfüllen kann. Umso erfreuter dürften viele Nutzer gewesen sein, als Google bereits im Sommer 2025 Gemini für Android Auto angekündigt hat, das man in den folgenden Monaten ausrollen wollte. Doch Android Auto-typisch passierte das erwartet: Nichts.

Der Rollout von Gemini für Android Auto soll zwar tatsächlich begonnen haben, aber selbst Pixel-Nutzer in den USA mussten in den ersten Monaten weiterhin mit dem Google Assistant vorliebnehmen – als Europäer musste man daher gar nichts erwarten. Das ändert sich in diesen Tagen, denn viele Nutzer berichten davon, die neue Gemini-KI endlich erhalten haben. Ich zähle mich persönlich ebenfalls dazu, obwohl ich gerade bei Android Auto gefühlt meist der letzte Nutzer bin, der neue Features erhält. Der Rollout scheint also weitreichend zu sein.

Beim ersten Start stellt sich Gemini kurz namentlich vor und steht anschließend an gewohnter Stelle zur Verfügung. Gemini bringt aber nicht nur eine veränderte Stimme und völlig andere Rückmeldungen mit, sondern auch viele neue Funktionen. In den folgenden sechs Beispielen, die von Google zur damaligen Ankündigung veröffentlicht worden sind, zeigen wir euch, welche neuen Möglichkeiten die Gemini-KI auf der Infotainment-Plattform bietet.

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Gemini merkt sich Dinge

Das grenzenlose Gemini-Gedächtnis zieht jetzt auch bei Android Auto ein und kann vor allem während der Fahrt sehr nützlich sein, um sich Dinge und Informationen schnell digital zu notieren. Gemini kann sich mit dem sowohl manuell als auch per Sprache steuerbaren Gedächtnis Informationen und Anforderungen merken. Auf diese Dinge kann die Gemini-KI bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugreifen – entweder vollautomatisch oder auch durch einen kurzen Hinweis durch den Nutzer. Im obigen Videobeispiel könnt ihr sehen, wie Gemini aufgefordert wird, Nachrichten an eine ausgewählte Person stets in das Spanische zu übersetzen. Und das tut es dann auch.

Die Inhalte des Gedächtnisses lassen sich auch als Filter für die Medienwiedergabe oder für spezielle Anforderungen bei der Navigation nutzen. Das Gemini-Gedächtnis kann auch per Sprachbefehl im Auto angepasst werden.

Zwischenstopps in der Navigation

Die Google Maps Navigation profitiert sicherlich am meisten vom umfangreich gewachsenen Sprachverständnis der Gemini-KI. Diese ermöglicht es nicht nur den Nutzern, den bisher oft hölzernen Weg zu verlassen, sondern auch den Anweisungen an die Kartenplattform selbst. Google Maps kann jetzt flexiblere Ansagen bieten, mehr Parameter erhalten und Anforderungen ausführen, an die man sich bisher kaum herangetraut hat. Die meistgewünschte Funktion vieler Autofahrer soll es laut Google gewesen sein, bestimmte Ziele auf der aktiv befahrenen Route zu finden – und das ist jetzt auch eines der Highlights dieses Rollouts.

Hunger während der Fahrt ist mit der neuen Funktion kein Problem mehr, denn Gemini kann in natürlicher Sprache nach einem Restaurant mit guten Bewertungen gefragt werden. Sucht ihr ein Barbecue-Restaurant, soll es ein Cafe oder gar ein gehobenes Restaurant sein? Gemini kann mit diesen Einschränkungen umgehen, die Angaben entsprechend filtern, die Öffnungszeiten und auch die Abweichung von der geplanten Route beachten. Zur Entscheidung kann Gemini sogar die Bewertungen und Rezensionen zusammenfassen, bestimmte Gerichte empfehlen oder weitere Detailfragen klären.

» Das sind die neuen Gemini-Funktionen in der Google Maps Navigation









Nachrichten senden und bearbeiten

Mit der Sprachsteuerung in Android Auto lassen sich schon seit langer Zeit diktierte Textnachrichten an ausgewählte Personen versenden, doch damit hörte es dann auch schon wieder auf. Das bleibt mit Gemini natürlich bestehen, ist nun aber flexibler aufgestellt: Die Nutzer können den Text vor dem Versenden einfacher als bisher anpassen, bei Bedarf per KI noch einmal neu formulieren lassen, inhaltlich verändern oder vor dem Absenden noch einmal automatisch übersetzen lassen. Letztes auch automatisiert.

Ihr könnt sogar Fragen stellen, die von Gemini ausformuliert werden, wie beispielsweise: „Noch eine Sache. Könntest du [Person] fragen, ob er nach dem Spiel Lust auf einen Kaffee hat? Und bitte übersetze die Nachricht ins Spanische.“ Wie sich an diesem Beispiel zeigt, lassen sich Informationen steuern und auch dynamische Variablen verwenden. Etwa bei einer Anfrage wie „Teile Leo mit, wann meine voraussichtliche Ankunft sein wird“.

Zugriff auf GMail, Notizen, Kalender und Co

Gemini verwandelt die Fahrtzeit laut der Google-Pressemeldung in Erledigungszeit. Klingt für Fahrer vielleicht eher stressig und leicht fahrlässig, soll aber einfach nur die ohnehin manchmal getätigten Organisationen optimieren: Nutzer können auf Apps wie GMail, den Google Kalender, Google Tasks oder auch Google Notizen zugreifen und die enthaltenen Daten auslesen. Ihr könnt euch bei den Anfragen auch auf Informationen beziehen, die in diesen Apps gespeichert sind: Sagt beispielsweise „Okay, ich habe ein Hotel für heute Abend gebucht. Ich glaube, die Adresse steht in meiner E-Mail. Bitte nachsehen und dorthin navigieren“.









Flexibles Entertainment ohne konkreten Musikwunsch

Das Entertainment ist eine der wichtigsten Funktionen der Android Auto-Plattform und wird jetzt deutlich flexibler gestaltet: Nutzer müssen nicht mehr Songtitel oder Interpret kennen und ansagen, sondern können auch die KI an das DJ-Pult treten lassen: Sagt einfach einen Befehl wie „Kannst du mir eine Playlist für die Autofahrt geben? Am besten etwas Fröhliches, etwa 3 Stunden lang, das sowohl für mich als auch für die Kinder geeignet ist“.

Eine solche ausführliche Ansage sorgt durch die enge YouTube Music-Anbindung dafür, dass ohne weitere Nachfrage eine Playlist startet. Benötigt ihr hingegen eine Playlist für eine Autofahrt im Regen, ist auch das mit einer simplen Anfrage möglich.

Gemini Live für permanente Konversation

Gemini Live ist laut Google neben der starken Navigation die zweitwichtigste neue Funktion für Android Auto. Mit diesem Feature lässt sich eine permanente Konversation mit Gemini führen, ohne die KI jedes Mal erneut ansprechen zu müssen. Sagt einfach „Hey Google“, um diesen Modus zu starten und euch mit Gemini Live zu unterhalten. Dafür ist allerdings ein AI-Abo notwendig. Ab diesem Punkt kann die Konversation beginnen, die folgendermaßen ablaufen könnte:

„Okay, ich fahre zu einer Hochzeit nach St. Louis. Kannst du mir die Stadt zeigen und mir ein paar interessante Fakten darüber erzählen?“ gefolgt von „Themawechsel: Das Probeessen findet im Haus seiner Eltern statt, und ich würde ihnen gerne eine Kleinigkeit mitbringen. Was wären ein paar gute Ideen…“ und „…Super, freut mich, dass das mit dem Geschenk geklärt ist. Ich halte am Samstag eine Hochzeitsrede. Lasst uns üben…“.









Gemini für Android Auto ist ein Meilenstein

Gemini für Android Auto ist ein Meilenstein für die Infotainment-Plattform, sowohl in der ersten Phase als auch perspektivisch. Die neuen Freiheiten bei der Kommuikation mit der KI sind es, die viele weitere Funktionen ermöglichen, ohne den Nutzern zu sehr abzulenken und mit strikt auswendig gelernten Prompts zu verwirren. Ich denke, dass viele langjährig geplagte Android Auto-Nutzer nach dem Durchlesen der neuen Funktionen zustimmen werden. Die Sprachsteuerung ist im Auto einfach elementar und muss nicht nur zuverlässig funktionieren, sondern sollte auch eine Prise an Flexibilität mitbringen. Genau daran ist der Google Assistant über Jahre gescheitert.

Nicht nur für Android Auto ist der Gemini-Rollout ein Meilenstein, sondern auch für Gemini kann der Sprung auf die neue Plattform sehr relevant werden. Denn wer im Auto gut mit Gemini interagieren kann, wird das vielleicht auch am Smartphone, am Smart TV und auf anderen Plattformen und Geräteklassen ausprobieren wollen. Die täglichen Fahrten sind wichtige Zeitfenster im Tagesverlauf vieler Menschen. Wer im Auto mit dem digitalen Beifahrer gut klarkommt, wird diesen auch an anderer Stelle tiefer in den Alltag integrieren und zu schätzen wissen.

Startet doch zur Osterfahrt einmal Android Auto und hört zu, ob euch Gemini begrüßt. Der Rollout hat schon vor Monaten begonnen und sollte bis spätestens Ende März 2026 abgeschlossen sein. Zumindest bei mir war das eine Punktlandung.

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 6.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.