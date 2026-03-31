Android Auto & YouTube: Google startet YouTube für die Infotainment-Plattform – mit starken Einschränkungen

Veröffentlicht am von Jens
android 

Schon seit Monaten warten viele Nutzer von Android Auto darauf, dass eine der wichtigsten Entertainment-Apps auf der Infotainment-Plattform startet und die Leaks der vergangenen Monate sich endlich bewahrheiten – und jetzt ist es so weit. In diesen Tagen startet YouTube für Android Auto bei ersten Nutzern und bringt die App der Videoplattform somit ins Auto. Doch die Freude weicht sehr schnell der Ernüchterung.


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Seit langer Zeit gibt es nicht nur Spekulationen rund um YouTube für Android Auto, sondern auch viel Handfestes: Teardowns hatten gezeigt, dass die App in den Startlöchern steht, Google selbst hat eine große Medienoffensive für Videoinhalte angekündigt und dabei auch YouTube erwähnt und die bereits vorhandene Unterstützung in Android Automotive lässt ebenfalls hoffen. Jetzt ist es endlich so weit, denn der Startschuss ist für erste Nutzer gefallen.

Jetzt können erste Nutzer tatsächlich YouTube in Android Auto nutzen, doch die Umsetzung sieht völlig anders aus, als es die Nutzer erwartet hatten. Denn die App ist NICHT dazu in der Lage, Videos abzuspielen. Zwar können die Nutzer am Smartphone ein Video auswählen und dieses auf Android Auto wiedergeben, doch auf der Infotainment-Plattform kommt lediglich der Titel, das Coverbild und der Audiostream an. Es gibt kein Video, kein Bewegtbild und nicht einmal eine Art Slideshow oder Sonstiges. Reiner Audio-Content.

Die Umsetzung ist nicht weit von YouTube Music entfernt: Es wird der Titel gezeigt, es wird der Kanal gezeigt, auf dem das Video veröffentlicht wurde und im Hintergrund oder als Vorschaubild zeigt sich das Titelbild. Weiterhin gibt es eine Fortschrittsleiste für den aktuellen Stand sowie die neuen Buttons für das Pausieren, Fortsetzen oder den Wechsel zum nächsten Video. Auf folgendem Screenshot könnt ihr die Umsetzung sehen.




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Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum man ein Video-freies YouTube im Auto braucht. Das lässt sich leicht damit erklären, dass es auch abseits von YouTube Music viele Inhalte gibt, bei denen nur der Audiostream konsumiert werden muss. Seien es Hörgeschichten, Video-Podcasts, Vlogs von YouTubern, Nachrichten oder viele viele andere Dinge. Man öffnet sich mit der App neben YouTube Music für einen großen Bereich von weiterem Content.

Natürlich wäre es schön, wenn sich das Ganze im Standmodus in einen Video-Tab umschalten ließe, aber dafür muss weiterhin das Smartphone bemüht werden. Und wie ich schon in meiner Kritik an den neuen Android Auto-Kinderspielen geschrieben hatte, ist das für die allermeisten Menschen wohl ohnehin die bessere Lösung. Das Display im Auto ist einfach kein Fernseher und auch keine Spielestation.

Es gibt noch weitere Wermutstropfen: Aktuell befindet sich das Ganze noch im Testlauf und zur Nutzung ist wohl ein YouTube Premium-Abo erforderlich, mit dem sich die Hintergrundwiedergabe auch im Auto nutzen lässt. Wir halten euch natürlich hier im Blog weiter auf dem Laufenden.

» Android Auto: Google startet eine völlig neue Plattform – Automotive-Software soll viele neue Funktionen steuern

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