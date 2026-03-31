YouTube: Google ersetzt Videotitel durch KI-generierte Zusammenfassung – Bug oder Testlauf? (Screenshots)

Auch auf der Videoplattform YouTube lässt Google die KI immer tiefer einziehen, um Inhalte aufzubereiten, Kommentare zusammenzufassen, zusätzliche Tonspuren zu erzeugen und jetzt vieles mehr. Jetzt zeigt sich bei einigen Nutzern ein neues Verhalten, dessen Intention bei den YouTubern nicht gut ankommen dürfte: Die Videotitel werden durch eine KI-Zusammenfassung vollständig ersetzt.



Google hat schon vor längerer Zeit damit begonnen, viele Videos zusätzlich zu ihrem Titel und der Beschreibung mit einer KI-generierten Zusammenfassung auszustatten. Diese wird automatisch kreiert und zusätzlich zur YouTuber-Beschreibung verwendet. Je nach Kanal kann das sinnvoll oder überflüssig sein, tut den meisten aber normalerweise nicht weh. Jetzt testet man den nächsten Schritt und experimentiert offenbar damit, diese Zusammenfassungen prominenter zu positionieren.

Bei ersten Nutzern zeigen sich diese Zusammenfassungen in absoluter Kurzform jetzt statt des Videotitels. Der Titel ist dabei vollständig verschwunden, stattdessen ist nur die KI-Zusammenfassung zu sehen, so wie ihr das auf obigem Screenshot abgebildet seht. Die Ersetzung findet sowohl in der Videoseite als auch in den Suchergebnissen sowie an allen anderen Stellen statt, an denen der Titel normalerweise zu sehen wäre. Aktuell zeigt sich dieser Testlauf nur auf Smartphones.

Derzeit ist unklar, ob es sich um einen Bug oder einen echten Testlauf handelt. Einige Beobachter vermuten einen Bug, doch Google hat sich auch nach zwei Tagen noch nicht dazu geäußert und der Umstand zeigt sich bei einigen Nutzern weiterhin. Sollte es sich um einen Bug handeln, hat man wohl die Intention, sowohl den Titel als auch die Zusammenfassung an allen Stellen zu zeigen. Es zeigt sich, dass man diesen eigenen Zusammenfassungen eine große Relevanz beimisst.

YouTube dürfte damit das Ziel verfolgen, dem Clickbait bei Videos Einhalt zu gebieten und den Videos den Wind aus den Segeln zu nehmen, die nicht einmal im Ansatz das halten, was der Titel verspricht. Aus dieser Sicht nach ein nachvollziehbarer Schritt, aber dennoch greift auch das in die Freiheit der Content-Creator ein, für die neben dem Coverbild auch der Titel ein wichtiges Instrument ist.

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