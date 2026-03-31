Google Pay & PayPal: Einrichtung ist ab heute nicht mehr möglich – Bezahlung nur noch für wenige Wochen

Über viele Jahre war es möglich, PayPal und Google Pay gemeinsam zu verwenden, was vor allem in Deutschland aufgrund behäbiger Banken lange Zeit eine beliebte Lösung gewesen ist. Jetzt endet diese Partnerschaft allerdings, wobei ab heute Abend erste Auswirkungen zu spüren sind. Wie man jetzt bekannt gegeben hat, werden auch bestehende Lösungen nur noch wenige Wochen funktionieren.



Weil viele Nutzer in Deutschland keine Möglichkeit hatten, ihre Kreditkarte oder Debitkarte in Google Pay einzurichten, wurde die Brücke mit PayPal geschaffen. Der bekannte Zahlungsdienstleister ließ sich als Zahlungsmethode in Google Pay bzw. heute Google Wallet hinterlegen und ermöglichte damit als Brücke die Nutzung vieler anderer Bezahlwege – sogar per IBAN-Abbuchung. Heute ist diese Lösung kaum noch notwendig, wird aber dennoch von vielen Nutzern verwendet.

Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass PayPal in Google Pay eingestellt wird, wobei das zunächst nur für die Einrichtung neuer Verbindungen angekündigt wurde. Diese Ankündigung kommt ab heute Nacht zur Anwendung, denn am 31. März ist der letzte Tag, an dem sich PayPal in Google Pay einrichten lässt. Ein bereits bestehende Einrichtung sollte auf absehbare Zeit weiter funktionieren. Doch ich hatte hier im Blog schon vermutet, dass das entgegen der Ankündigung wohl nur eine sehr temporäre Lösung sein wird.

Jetzt hat das Google Wallet-Team Fakten geschaffen und angekündigt, dass auch bestehende Verbindungen nur noch für kurze Zeit genutzt werden können. Konkret nennt man jetzt den 16. Juni 2026 als Datum. Tatsächlich ist vom 16. Juni 2025 die Rede, aber da dürfte wohl ein Mitarbeiter im Kalender verrutscht sein :-). Das bedeutet, dass auch die Gnadenfrist für bestehende Nutzer kürzer als bisher erwartet laufen wird.

Die Sperre der Neueinrichtung betrifft Bestandsnutzer mit dem heutigen Tag noch nicht, doch sobald das Konto neu eingerichtet oder auf ein anderes Smartphone übertragen werden soll, wird die Sperre aktiv und PayPal kann nicht mehr Google Pay / Google Wallet genutzt werden.

» Alle Infos zum Aus von PayPal in Google Pay (FAQ)

[Google Support]

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