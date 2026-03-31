Gemini: Neue Avatar-Funktion kommt – Nutzer können schon bald ein digitales Abbild von sich selbst erstellen

Google spendiert dem KI-Modell Gemini immer wieder neue Funktionen, die die Palette der Möglichkeiten um viele zusätzliche Bereiche erweitern. Jetzt steht ein interessanter Schritt an, mit dem sich die Nutzer selbst digitalisieren und ein virtuelles Abbild von sich selbst erzeugen können. Ein neuer Teardown zeigt die Einrichtung eines Avatars, der vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten soll.



Gemini kann in viele Rollen schlüpfen, ist im Medienbereich aktiv und kann auch auf Livebilder reagieren, doch eines hat man bisher ausgelassen – nämlich die Erstellung eines Avatars. Schon seit Monaten gibt es Spekulationen und auch Hinweise über eine entsprechende Funktion und jetzt ist dieses Feature erneut aufgetaucht. Wir hatten zuletzt über die kommende Likeness-Funktion in Android berichtet, mit der sich die Nutzer selbst in digitaler Form klonen sollen.

Das Ganze soll folgendermaßen funktionieren: Die Nutzer nehmen sich selbst per Smartphone-Kamera auf, folgen dabei den Anweisungen auf dem Display und erschaffen somit ein digitales Abbild. Dieses soll anschließend an verschiedenen Stellen im Netzwerk verwendet werden können. Gemini soll das digitale Abbild animieren können, sodass sich auch interaktive Animationen, Bilder oder gar Videos erstellen lassen, in denen der Nutzer selbst mit seinem virtuellen Stellvertreter auftritt.

Auf den Screenshots in diesem Artikel findet ihr eine Reihe von Oberflächen zur Einrichtung, die immer wieder in Teardowns auftauchen und erst vor wenigen Tagen erneut aus der Gemini-App herausgekitzelt werden konnten. Die Einrichtung sollte mittlerweile abgedeckt sein, spannend ist es natürlich, was die Nutzer damit anfangen können.









Diese Funktion, die zuletzt immer wieder als „Likeness“ aufgetaucht ist und jetzt als digitaler Avatar bezeichnet wird, könnte ein sehr großer Schritt für Gemini sein und die Personalisierung auf die nächste Spitze treiben. Statt immer nur Bilder und Videos von fremden Personen zu kreieren, könnten sich die Nutzer damit selbst integrieren. Aber auch für recht profane Dinge wie Profilbilder, Sticker oder sonstige Darstellungen könnte dieser Avatar zum Einsatz kommen.

Ich denke, dass das ein sehr großer neuer Feature-Block ist, an dem man derzeit an den unterschiedlichsten Stellen arbeitet und vielleicht rund um die Google I/O oder ein anderes großes Event vorstellen wird. Wir dürfen gespannt sein.

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