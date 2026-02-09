Gemini: Neue Likeness-Funktion kommt – Nutzer sollen digitales Abbild von sich selbst erstellen (Teardown)

Die Android-App für Gemini enthält eine Reihe von interessanten Informationen zu kommenden Features, die schon bald zum Einsatz kommen könnten: Eine neue Funktion nennt sich „Likeness“ und soll es den Nutzern wohl ermöglichen, ein digitales Ebenbild von sich selbst zu schaffen, das an vielen Stellen zum Einsatz kommen kann. Das schafft ganz neue Möglichkeiten.



Wir haben erst vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass Gemini das Android-Smartphone steuern und bei einigen Apps sowie der Betriebssystem-Oberfläche die Kontrolle übernehmen soll. Aber nicht nur das Smartphone soll in Reichweite des KI-ChatBots gelangen, sondern auch der Nutzer selbst – und zwar mit einem digitalen Abbild. Ein Teardown der aktuellen Android-App von Gemini bringt interessantes zum Vorschein.

In den entdeckten Strings ist von einer „Likeness“-Funktion die Rede. Die Nutzer haben die Möglichkeit, ein Likeness zu erstellen, dieses zu bearbeiten und auch zu verwenden. Es heißt, dass ein solches Likeness nur vom Nutzer selbst verwendet werden kann und an keiner Stelle freigegeben wird. Die große Frage ist natürlich, worum es sich dabei überhaupt handelt. An dieser Stelle genügt ein Blick zum Smart Glasses-Ableger Android XR.

Unter Android XR haben Nutzer die Möglichkeit, ein digitales Abbild von sich selbst zu schaffen, das derzeit nur in Google Meet für Videogespräche zum Einsatz kommt. Sozusagen ein Avatar von sich selbst, der entsprechend animiert wird. Es ist anzunehmen, dass innerhalb von Gemini dasselbe geboten werden soll, sodass vielleicht Videotelefonate möglich sein werden, ohne dass man selbst vor der Kamera sitzen muss.

Aber auch für die Bilderstellung könnte es sehr interessant sein, sich selbst einfügen zu können. Weitere Möglichkeiten wären bei den Onlinshopping-Funktionen zur digitalen Kleideranprobe oder in anderen Bereichen der digitalen Kommunikation. Wir dürfen gespannt sein, wofür diese Funktion genau genutzt werden soll.

